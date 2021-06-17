/636216/بيراميدز-يخاطب-وزير-الشباب-والرياضة-للسماح-بحضور-الجماهير-أمام-الرجاء

‎قرر نادي بيراميدز مخاطبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، وذلك من أجل الحصول على موافقة بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي بما انه ممثل مصر الوحيد في كأس الكونفدرالية الافريقية.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيرة الرجا المغربي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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تعرض إسلام عيسى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للإصابة بفيرس كورونا عقب مواجهة فريقه لنظيره سموحة، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضي على ملعب الدفاع الجوى، في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز ، وانتهت بفوز الفريق السكندرى بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل بيراميدز التي خاض بيها اللقاء:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة

خط الهجوم: رمضان صبحي - محمود وادي – إبراهيم حسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.

وسجل مصطفى فتحي، الهدف الثاني لـ فريقه، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تلقيه تمريره من الجانب الأيسر، لينفرد بمرمى شريف إكرامي ويسكن الكرة في شباكه.

سجل أحمد عبد القادر لاعب سموحة الهدف الثاني له والثالث لفريقة أمام بيراميدز، علي ملعب الدفاع الجوي.

وأحرز عبد القادر الهدف الثالث لـسموحة، بتصويبة رائعة ، من داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 52.

وكان أحمد عبد القادر، قد تقدم سموحة بالهدف الأول، في الدقيقة 3، بعد خطأ قاتل من علي جبر، وأضاف مصطفى فتحي، الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.