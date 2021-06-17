/636217/جماهير-مولودية-الجزائر-تقتحم-ملعب-التدريبات-بعد-ظهور-4-لاعبين-بملهى-ليلي

اقتحمت مجموعة من جماهير نادي مولودية الجزائر تدريبات الفريق و قامت بالإعتداء علي الثلاثي بلال بن ساحة و وليد علاني و ميلود الربيعي وهو ما تسبب في إصابة بلال بن ساحة بخلع على مستوى الكتف وإصابة وليد علاتي علي مستوى الفم، وإصابة ربيعي على مستوى اليد إضافة إلى بعض الجروح.

يأتي هذا بعد ظهور الثلاثي في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا وهم في حالة «سُكْر» بأحد الملاهي الليلية بمدينة وهران بعد أيام من مغادرة الفريق لدوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي التونسي.

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وفي ونقت سابق قرر مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر إيقاف 4 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم وهم بلال بن ساحة و ميلود الربيعي و توفيق عدادي و وليد علاني.

وبلغ المولودية الدور ربع النهائي لأمجد الكؤوس الإفريقية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، عقب تعادله مع متصدر المجموعة الترجي التونسي 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

هذا التعادل أثار جدلا واسعا، وسط اتهامات من الزمالك بوجود شبهة اتفاق بين المولودية والترجي على نتيجة التعادل بين الفريقين بغرض إقصاء الفريق المصري.

والجدير بالذكر ان أعلن عبد القادرعمران مدرب المولودية الجزائرية بتقديم إستقالتة من تدريب الفريق وقد تم قبولها وذلك عقب خسارة الفريق من الزمالك بنتيجة 2/0 وتعديل موقفه في ترتيب المجموعه، ومحاولة صنع فرصة للتأهل كثاني للمجموعة بعد الترجي التونسي الذي حسم صدارة المجموعه الرابعه.