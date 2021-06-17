/636218/إحالة-أوراق-6-متهمين-بينهم-خفير-نظامي-إلى-مفتى-الديار

أمرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس 16 يونيو 2021، بإحالة أوراق 6 متهمين، بينهم خفير نظامي، إلى مفتى الديار، لاستطلاع الرأى الشرعي نحو تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، لتورطهم فى جريمة قتل مزارع خلال معركة بالأسلحة النارية، بقرية دير سمالوط بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثانى من شهر أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن إحالة 6 متهمين إلى مفتي الديار المصرية، وإليكم التفاصيل:-

محكمة جنايات المنيا تأمر بإحالة 6 متهمين إلى مفتى الديار

كانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح عبد الفتاح الشربينى، أحمد عزت وأحمد محمد صالح، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفى هارون، عقدت عدة جلسات سابقة لنظر إعادة محاكمة المتهمين.

جدير بالذكر أن المحامي العام لنيابات شمال المنيا المستشار أبو الوفا عيسي، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل مزارع خلال معركة بالأسلحة النارية، وصدر حكم ببراءتهم عام 2014، وقامت النيابة العامة بالطعن على الحكم، حيث تم إعادة محاكمتهم فى 2018.

يشار إلى أنه في سنة 2014 أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما ببراءة 6 متهمين بينهم خفير نظامي، كانت النيابة العامة أحالتهم للمحاكمة الجنائية لتورطهم فى جريمة قتل مزارع في مركز سمالوط، بشمال المحافظة، غير أن النيابة العامة طعنت على حكم البراءة، ليتم إعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام دائرة جديدة أصدرت حكما بإحالة أوراق القضية التى تضم 6 متهمين للمفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى قرار إعدامهم شنقا لتورطهم فى الجريمة.

إحالة 6 متهمين إلى مفتى الديار المصرية

ونفس الدائرة التى أصدرت قرار إحالة المتهمين الـ6 للمفتى سبق وأصدرت في شهر 12 منسنة 2020، حكما ببراءة متهم، بعد مرور 6 سنوات من الحكم عليهفي سنة 2014، بالإعدام فى جريمة قتل، وقعت فى مركز سمالوط أيضا.