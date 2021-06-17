/636220/محمد-عبد-العزيز-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تفاقم-أزمة-القمامة-بمدينة-شبرا-الخيمة

تقدم النائب محمد عبد العزيز ،وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي لجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بشأن تفاقم أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب محمد عبد العزيز بطلب احاطة

معاناة شبرا الخيمة من القمامة

وأشار النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب ، إلى معاناة أهالي مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سواء في حي شرق أو غرب، من تفاقم أزمة القمامة بشكل أصبح مؤثرا على صحة المواطنين، مشيرا انتشار القمامة في مختلف مناطقها،موضحا مدينة شبرا الخيمة يمثل عدد سكانها حوالي ثلث عدد سكان محافظة القليوبية.

الادراة المحلية

وتابع النائب محمد عبد العزيز ،فى طلب الإحاطة المقدم منه،إن الإمكانيات الموجهة من محافظة القليوبية للمدينة مقارنة بعدد سكانها بعد غير كافي بالمرة، كما أن الرقابة المحلية من قبل محافظة القليوبية على عملية جمع القمامة بالطرق الصحيحة تعد ضعيفة وعائية، مؤكدا أن هذا ما دفعة إلى توجيه طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته.

وتجدر الاشارة إلى أن حضر وزير البترول الدكتور طارق الملا، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، لمناقشة أزمة التعيينات فى قطاع البترول، إضافة إلى مناقشة توصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات الجمهورية.

وعقب وزير البترول، على ما أثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بشأن أزمة التعيينات فى قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير معاون واحد، رغم ان مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة فى قطاع البترول، الا من خلال الشركات، والتى تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الايرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.