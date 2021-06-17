/636221/حزب-المسؤوليات-الكبرى--مستقبل-وطن-يثري-البرلمان-ويواجه-الوزراء-ويطلق-قوافل-الإغاثة

يقدم حزب الأغلبية البرلمانية مستقبل وطن، أداءا مبهرا منذ بداية أعمال مجلس النواب الحالي، استكمالا لأدواره التاريخية التي اضطلع بها لصالح مصر والمصريين منذ سنوات من العمل الوطني الدؤوب في مراحل استثنائية من عمر البلاد، حيث امتلك زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد أجندة مزدحمة بالاهتمامات والأولويات التي جعلت من المواطن أولوية قصوى.

يرصد دوت الخليج جهود حزب الأغلبية على مدار الأيام القليلة الماضية، والتي جرى خلالها الظهور بشكل بارز في مجموعة من أهم جلسات البرلمان، والدخول في مواجهة رقابية حقيقية مع وزير البترول المهندس طارق الملا، وقبلها استضافة موسعة ودسمة لوزير المالية محمد المعيط قبيل جلسات حسم الموازنة العامة للبلاد، وبعدها لقاء تاريخي بين حزب مستقبل وطن ووزير القوى العاملة محمد سعفان.

الأداء النوعي

حافظ حزب مستقبل وطن على إيقاع متصاعد من العمل وتكثيف الجهود والنشاط، حيث كان أحد أكبر الداعمين للدولة المصرية في عديد المناسبات الهامة والاستحقاقات والاستفتاءات، وقد سخر قواه من أجل الدعوة الإيجابية البناءة للمواطنين للمشاركة بفاعلية وإيجابية في تغيير وجه الحياة السياسية، وهو مابرع فيه في ظل قياداته وزعاماته يتقدمهم المهندس أشرف رشاد الذي شغل منصب رئيس الحزب في واحدة من أحد أنشط فترات مستقبل وطن، قبل أن يترأسه المستشار الجليل ورئيس مجلس الشيوخ الحالي عبدالوهاب عبدالرازق.

ظهر الدور الواعي لحزب مستقبل وطن في مجموعة من الأزمات الطارئة التي أثرت على المواطن، بسبب وباء كورونا، أو التغيرات المناخية والهطول الشديد للأمطار والسيول، فدفع بقواعده الشعبية على خطوط المواجهة، لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية للمواطنين خلال ذروة مواجهة الوباء العالمي، كما وفر المأوى والمسكن والمستلزمات المطلوبة لمواجهة برد الشتاء القارس والسيول الجارفة، فأنقذ الآلاف من الأسر المصرية، في صعيد مصر تحديدا.

تحت القبة

بعد مجموعة من النجاحات السياسية غير المسبوقة، نجح الحزب في حصد الأغلبية بالغرفة الأولى لمجلس النواب، والأكثرية في الغرفة الثانية بمجلس الشيوخ، وقد تركت الأغلبية البرلمانية بصمة لايمكن محوها أبدا من العمل البرلماني الدؤوب، والحضور الطاغي لزعيم الأغلبية أشرف رشاد وكوادر الحزب من عمالقة الكوادر البرلمانية المخضرمة، عبر ترسانة من الأدوات الرقابية والتشريعية والأدوار الخدمية لصالح المواطنين.

وقد انتصر حزب مستقبل وطن على مدار الشهور الماضية للقضايا التي تخص المواطنين بشكل مباشر، وأزال الألغام التي كادت أن تشعل جدلا لامبرر له، مثل قانون الشهر العقاري، وحذر المهندس أشرف رشاد بشكل استباقي من قانون الأحوال الشخصية ومايمكن أن يؤدي له، الأمر الذي نزع فتيل الأزمات بشكل مباشر، ضمن حلقة في سلسلة المواقف المسؤولة لحزب الأغلبية البرلمانية، والدور الواعي الذي يلعبه مؤخرا.

دعم غزة

لعب حزب مستقبل وطن دورا تاريخياً في الانتصار للقضية الفلسطينية، حيث قاد قافلة للمساعدات التي قدّمتها الأحزاب السياسية المصرية للشعب الفلسطيني وضمّت 80 شاحنة ضمّت موادًا غذائية وتموينية متنوعة لغوث الشعب الفلسطيني في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مشددًا على أن مصر تدعم الشعب الفلسيطيني من منطق الشعور بالمسؤولية والتضامن.

وبرع حزب الأغلبية البرلمانية في رصد احتياجات أهالي قطاع غزة ووعد بتوجيه المزيد من القوافل الإغاثية في الفترة المقبلة، وأشاد بالجهود المصرية الداعمة للفلسطينيين والتي توجت بالتوصل إلى مبادرة وقف إطلاق النار تقود إلى إلى الشعور بالفخر، ليكون للحزب دورا رئيسيا في استعادة مصر ريادتها وعودتها لتقود منطقة الشرق الأوسط.

لقاءات وزارية

في سياق الحرص الفائق من حزب الأغلبية على توصيل صوت المواطن، وتشكل حلقة وصل نموذجية بينه وبين الحكومة، نظم حزب مستقبل وطن، ندوة، السبت الماضي، تحت عنوان "الموازنة العامة.. الطموح والتحديات "، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

بعدها نظم حزب مستقبل وطن، ورشة عمل، أمس الأربعاء، تحت عنوان "العمل والعمال.. فى ظل رؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وقبلها أيضا استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن بمقر الأمانة العامة له "أبرز انجازات وزارة السياحة والآثار والوضع السياحي الراهن"، وقبلها أيضا استضاف الحزب وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في ندوة عقدها الحزب، تحت عنوان " البيئة وأثرها على الاقتصاد" بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب، وأعضاء الحزب.