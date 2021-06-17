رئيس الترجي يكشف لـ دوت الخليج عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي

/636225/رئيس-الترجي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-عدد-الحضور-الجماهيري-في-مباراة-الأهلي

أكد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي خلال تصريحات خاصة لموفع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي حصل بشكل رسمي على موافقة بحضور 5 الأف متفرج لمباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المؤدب لتحيا مصر : " التعليمات ستعلن عبر الموقع الرسمي للنادي التونسي ن وتم تحديد بعض الأماكن للتجمعات من أجل الخضوع لمسحة طبية قبل مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

وتابع : " هناك حملات توعية تقوم بها المواقع الرسمية والإعلام التونسي من اجل الحفاظ على صحة المشجعين وعدم تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا".

وأعلنت لجنة التنظيم للترجي الرياضي التونسي أن عملية بيع تذاكر مباراة الدور النصف النهائي لذهاب دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الأهلي يوم السبت 19 يونيو 2021 على الساعة الخامسة بتوقيت تونس ، السادسة بتوقيت القاهرة بملعب حمادي العقربي برادس ، ستتم عبر الأنترنات على موقع teskerti .tn.

عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي

ومن المقرر أن يعلن النادي عن كيفية شراء التذاكر ورابط الموقع لحجز التذاكر إلكترونيا قبل 48 ساعة من إنطلاق المباراة بين الأهلي والترجي التونسي ، مع التشديد على تطبيق بعض الإجراءات الإحترازية منها :

- مدرجات مكشوفة : 30 دينارًا.

- مدرجات سفلى: 50 دينارًا.

وسيسمح دخول الملعب للجماهير الحاملة للتذاكر، مع التأكيد على وجود إحدى شهادات التالية :

1- شهادة تثبت الحصول على لقاح فيروس كورونا.

2- شهادة تحليل سلبي (Test PCR) لا يتجاوز تاريخها 72 ساعة من موعد انطلاق المباراة.

3- شهادة تحليل سريع سلبي ستوفره إدارة الترجي بصفة مجانية بملعب الشاذلي زويتن.

4- إلزامية ارتداء الكمامة لكافة الحاضرين بالملعب. ومن المقرر فتح أبواب ملعب حمادي العقربي برادس على 12 ظهرا بتوقيت تونس ويتم غلقها بساعة فقط قبل بداية المباراة بين الأهلي والترجي التونسي.

وينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الترجي التونسي في إطار مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمفترض أن يخوض المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد الشناوي خط الدفاع : أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي. خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – محمد شريف. قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.