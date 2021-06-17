وزير التنمية: إطلاق منصة أيادى إفريقيا لدعم تسويق المنتجات التراثية

جدة - نرمين السيد - وأعلن اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أنه تقرر تحويل منصة (أيادى مصر) والتى أطلقتها الوزارة منذ عدة أسابيع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى لتسويق المنتجات التراثية واليدوية والحرفية التى تشتهر بها المحافظات المصرية إلى منصة (أيادى إفريقيا) لتسويق المنتجات التى تتميز بها المدن الإفريقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء محمود شعراوى، اليوم، على هامش افتتاح أعمال المجلس التنفيذى الخامس والعشرين لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLGA بحضور محافظ القاهرة خالد عبدالعال وسكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية ورئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن جائحة كورونا ساهمت فى زيادة الاهتمام بالتسويق الإلكترونى ومن هنا أطلقت الوزارة منصة (أيادى مصر)، مؤكدا إن هذا الموقع شجع على تطوير الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة فى القرى المصرية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن نقل التجربة لإفريقيا سيكون بمثابة سوق إفريقية مصغرة، مضيفاً ان تجربة مصر الناجحة فى مكافحة فيروس كورونا سيتم الاستفادة منها بقارة إفريقيا، مشيرا إلى أن مصر سيكون لها دور كبير فى دعم الدول الإفريقية وذلك بعد تصنيع لقاح فيروس كورونا فى مصر وتوفير البعثات الطبية لبعض الدول الإفريقية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن مقر إقليم شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية والذى سيتم افتتاحه فى حى النزهة بمحافظة القاهرة اليوم سيكون نقطة إشعاع كبيرة لدعم القارة الإفريقية بالتنسيق مع كافة الدول المشاركة، لافتاً إلى أن الهيكل التنظيمى للمقر يساعد فى دعم كافة القطاعات التنموية وحل المشكلات التى يعانى منها أبناء القارة وأساليب حلها والتكامل بين الدول الإفريقية فى توفير الخامات الطبيعية واستغلالها لصالح القارة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المقر سيكون له دور كبير جدا خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من الخبرات المصرية فى العديد من المجالات، مؤكداً على تركيز القيادة السياسية على تبادل الخبرات المصرية والإفريقية، ونتيجة لهذا الاهتمام تم خلال الأيام الأخيرة تنظيم ثلاثة فاعليات عن الاستثمار والمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية إضافة إلى فعاليات اليوم الخاصة بأعمال المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، اهتمام الدولة المصرية بدعم الاتصال الجغرافى والتكامل الاقتصادى بين مصر ودول القارة الإفريقية وضرورة مشاركة خبرتنا فى بعض مجالات التنمية المحلية مع القارة الإفريقية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة الكبير بتدريب القيادات المحلية الإفريقية حيث ستنظم الوزارة دورة تدريبية للقيادات المحلية الإفريقية اسوة بالدورة التدريبية التى سبق إعدادها لبعض العاملين بالإدارة المحلية من الأفارقة فى مركز التنمية المحلية بسقارة العام الماضى كما يجرى التنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب بعض العناصر الإفريقية.

وقال الوزير إن مصر تضع كامل خبراتها وإمكانياتها فى خدمة الأشقاء الأفارقة، كما هو عهدها دائما، موضحا أنها لا تدخر جهدا فى مساندة دول القارة فى مواجهة التحديات التى تمر بها وتأتى على رأسها حاليا جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المنظمة ستوقع قريبا بروتوكولا يتضمن التعاون بين وزارة التنمية المحلية ونظرائها من الدول الإفريقية، لافتا إلى أنه تم مؤخرا إعداد دورة تدريبية لـ 29 شخصا من 17 دولة إفريقية كما سيتم تنظيم دورة أخرى نهاية العام الحالى فى مجال التنمية المحلية.

وخلال المؤتمر الصحفى أعلن عمدة ولاية كيموسو بكينيا عن استضافة النسخة القادمة من اجتماع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية فى أبريل 2022 والاستفادة من كافة التجارب الناجحة لبناء القرى و المدن وتوفير حياة أفضل للمدن والقرى الإفريقية.

ومن جانبه، أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن اختيار منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية ومقرها برشلونة لإنشاء مقر لها عن إقليم الشمال (NARO) بالقاهرة واختيار القاهرة عضوا فى المجلس التنفيذى للمنظمة، يأتى إيمانًا بدور مصر المهم فى الاهتمام بمشكلات القارة الإفريقية والعمل على حلها خاصة فى فترة تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى.

وأكد عبدالعال حرص المحافظة على أن يكون هذا المقر منارة علم ومعرفة وآلية لدعم وتعزيز عملنا الإفريقى المشترك، وكذلك كمركز لمواجهة التحديات التى تواجه مدننا الإفريقية والتوافق على دعم وشراكات لتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات التى تواجه القارة.