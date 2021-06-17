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رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب: تجربة المنطقة الصناعية ببورسعيد فريدة

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رانيا ربيع 2021-06-17 15:14 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قدم المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لعادل الغضبان محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية على الجهود التى يقومون بها، لاسيما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بالمنطقة الصناعية برفقة  محافظ بورسعيد، مؤكدا أن تجربة المنطقة الصناعية فى المحافظة فريدة، مشددا على ضرورة تصدير هذا الفكر لكل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشاد رئيس اللجنة المحلية بالبرلمان، بمصنع إنتاج إطارات السيارات، والذى وصلت استثماراته لنحو 3 مليارات جنيه مرحلة أولى، وقال: المصنع صناعة وطنية مشرفة، مطالبا بأهمية تقديم كامل الدعم من أجهزة الدولة لمثل هذه المشروعات.

من جانبه قال عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: المصنع يدعو للفخر، مشيرا إلى أنه الوحيد فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بهذه الكفاءة، مؤكدا أهمية تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات الكبرى لما لها من تأثير إيجابى كبير فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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