مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ونائب وزير السياحة يبحثان مع السفير الاوكراني...

التقى السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والأستاذة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار لشئون السياحة، بحضور السفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق وجنوب أوروبا، والأستاذ أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، مع السفير الأوكراني بالقاهرة ونائبه بمقر وزارة الخارجية، وذلك للتباحث حول العمل على الترويج السياحي لمصر في أوكرانيا وزيادة الحركة السياحية الأوكرانية إلى المنتجعات المصرية.

وتجدر الإشارة إلى ان السياحة الأوكرانية الوافدة إلى مصر جاءت في المرتبة الأولى في أعداد السائحين القادمين لمصر عام 2020 و2021، كما أكد الحضور على أهمية العمل المشترك لمزيد من تنشيط الساحة الأوكرانية الوافدة إلى مصر.