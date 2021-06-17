السفير المصري لدى مالاوي يبحث فرص تعزيز التعاون الثُنائي مع وزير الخارجية...

التقى السفير حسن أحمد شوقي، سفير مصر لدى مالاوي، "أيزنهاور مكاكا" وزير الخارجية المالاوي، حيث أشاد السفير المصري بالعلاقات المتميزة التي تربط البلديّن منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1964، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك والانطلاق بهذه العلاقات إلى آفاق جديدة على كافة المستويات، مُقدماً التهنئة على رئاسة مالاوي المرتقبة لتجمع سادك اعتباراً من أغسطس 2021.

كما استعرض السفير شوقي التعاون الجاري بين البلديّن في مجال بناء قدرات الكوادر المالاوية من خلال البرامج التدريبية التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، موضحًا دعم مصر لجهود الحكومة المالاوية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد وفي تعزيز خطط التنمية في البلاد، وأن ما قدمته مصر من دعم لمالاوي خلال الفترة الماضية يعكس التطور الذي تشهده أوجه التعاون بين البلديّن.

ومن جانبه، أثنى وزير الخارجية المالاوي على الزخم الذي تشهده العلاقات الثُنائية بين البلديّن، وما شهدته من تكثيف للزيارات رفيعة المستوى، مُعربًا عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعباً لمساندة مصر لمالاوي في كافة الأزمات التي مرت بها، وما تقدمه من دعم متواصل للعملية التنموية في مالاوي في كافة المجالات الحيوية. كما أشار "مكاكا" إلى تطّلع بلاده لعقد الدورة الأولى للجنة المصرية المالاوية المُشتركة، وإنشاء مجلس الأعمال والاستثمار المصري المالاوي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات الثُنائية الموقعة بين البلديّن والانتهاء من الإتفاق الخاص بتعزيز التبادل التجارى بين البلديّن في السلع والمُدخلات الزراعية.

وقد قام السفير المصري باستعراض ثوابت الموقف المصرى تجاه ملف سد النهضة والجهود المصرية في إنهاء الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، حيث أشاد وزير الخارجية المالاوي بالدور المصري الذى يُعد ركيزة للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وبالقارة الأفريقية، وأعرب عن تطلعه إلي تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في إطار الإتحاد الأفريقي والكوميسا ومجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس حقوق الانسان وملفات مكافحة الارهاب.