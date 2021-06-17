نص قرار زيادة مرتبات العاملين بالحكومة من يوليو 2021 بالجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 23 مكرر الصادر فى 13 يونيه الحالي نص قرار زيادة مرتبات العاملين بالحكومة اعتباراً من أول يوليو 2021 وهو نص القانون رقم 69 لسنة 2021 الخاص بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2021، وكذلك منح علاوة خاصة للعاملين بالحكومة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضاً زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

نص قرار زيادة مرتبات العاملين بالحكومة بالقانون 69 لسنة 2021

نصت المادة الأولي على “أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمستحقة فى 1-7-2021 طبقاً للمادة 37 من القانون مبلغ 75 جنيهاً شهرياً.

ونصت المادة الثانية ” بانه اعتبارا من 1-7-2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30-6-2021 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً من 1-7-2021″.

ونصت المادة الثالثة “بأنه اعتباراً من 1-7-2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع :-

175 جنيه شهرياً لشاغلو للدرجة الرابعة فما دونها.

225 جنيه لشهرياً لشاغلو لدرجة الثالثة.

275 جنيه شهرياً لشاغلو الدرجة الثانية.

325 جنيه شهرياً لشاغلو الدرجة الأولي.

350 جنيه لشاغلو درجة مدير عام / كبير.

375 جنيه شهرياً لشاغلو الدرجة العالية.

400 جنيه شهرياً لشاغلو الدرجة الممتازة.

يستفيد من هذا الحافز كل من يُعين من الموظفين بعد هذا التاريخ، ويُعد الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.