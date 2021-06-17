/636222/أبوريدة-نائب-أول-لرئيس-الاتحاد-العربي-لكرة-القدم--صور

أصبح أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تم انتخابه عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف.

وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم في السعودية. وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في دورته ٢٦ والتي جرت اليوم بالسعودية، تم اختيار هاني أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والذي تم انتخابه بالتزكية لدورة جديدة.

أسفرت الانتخابات التي أجريت اليوم لاختيار المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم في دورته الجديدة 21-2025 عن تزكية سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد

أبوريدة نائب أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم «صور»

وتزكية كل من هاني أبوريدة و الدكتور وديع الجرئ وفوزي لقجع وأحمد ولد يحي عن قارة افريقيا و سمر نصار عن المرأة و انتخاب كل من عبد الله الجنيبي وسعود المهندي وهاشم حيدر وحميد الشيباني عن قارة آسيا و اللواء جبريل الرجوب ممثلا لفلسطين طبقا للائحة

مثل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت اليوم بمدينة جدة السعودية أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد حسام عوض عضو الاتحاد المصري

وخلال الانتخابات كذلك، تم اختيار القطري سعود المهندي نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد العربي، وفي العضوية، المغربي فوزي لقجع، والتونسي وديع الجرئ، والموريتاني أحمد ولد يحيى.

وفي وقت سابق صرح ثروت سويلم “ حضرت مع هاني ابو ريدة في انتخابات سويسرا و زوريخ ورأيت قيمة ومكانة أبو ريدة في الوسط الرياضي ، ولم يسبق أن حققت استفادات شخصية بسبب العلاقة مع أبو ريدة ، لكن البعض أستطاع تحقيق ذلك من خلال الإستفادة بالعلاقة معه".

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وأضاف هاني أبو ريدة: " كنت على خلاف سابق مع هاني أبو ريدة وعندما تواجدت في منصب مدير الكرة في اتحاد الكرة ، لم تكن العلاقة جيدة ولم يكن يحبني أو يريد وجودي لذلك هو لم يسعى لتواجدى ، لكن بعد معرفتي به على قرب، أًصبحت العلاقة بيننا جيدة للغاية".

وأستكمل : " لا يوجد منافس لهاني أبو ريدة في حالة ترشحه على منصب رئيس اتحاد الكرة ، وأرجو الأ يفسر احد تصريحي بشكل خاطئ ، ولا يجوز أن يصبح أحد ضد أخر لان العلاقة دائما تعود من جديد، على سبيل المثال تجد في المساء تراشق بين طرفين ثم تجد في اليوم التالي محبة بين الطرفين لذلك أنصح الأ يتخذ أي شخص موقف في جانب طرف على حساب الأخر".

وعن الخلافات داخل اتحاد الكرة قال سويلم: " مجلس ادارة هاني أبو ريدة كان به رموز مصرية مميزة للغاية ، وأي فرد يستطيع إدارة اتحاد الكرة ، لكن كانت المشكلة وقت الإجتماع ، تشعر وكأن " شيطان متواجد بيننا " والخلافات تنشب بشكل سريع ".

واختتم سويلم : " في الأخير اتمنى التوفيق لهاني أبوريدة في رئاسة اتحاد الكرة في حالة ترشحه على المنصب ، وحتى لو لم يترشح أتمنى التوفيق لأي شخص مكانه".