تعرف على موعد عيد الأضحى 2021 في مصر

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد عيد الأضحى المبارك، والذى يحتفل فيه المسلين فى شتى بقاع العالم العربي، حيث أنه يأتى بعد يوم عرفة، عقب انتهاء وقفة ذو الحجة 10 وينتهى يوم 13 من شهر ذو الحجة هجريًا.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بالعيد الأضحى الذى ينتظره ملايين المصريين، ونرصد فى التقرير التالى ميعاد العيد، وظروف إقامته، وإليكم التفاصيل:-

عيد الأضحى.. مناسبة ينتظرها كل المسلمين

يأتى يوم عيد الأضحى مناسبة ذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمين بالتقرب من الله بذبح الماشية.

تصل المدة الشرعية لعيد الفطر أنه 4 أيام، وذلك عكس عيد الفطر الذى يستمر ليوم واحد فقط، وتسعى الأمة الإسلامية إلى الاستعداد للعيد الأضحى، حيث أنهم يقيمون العديد من الأماكن المخصصة للصلاة، ويعقب ذلك التوجه لذبح «الأضحية» ويعد مناسبة يحتفل بها جميع المسلمين.

عيد الأضحى.. ظروف استثنائية

ووفقًا للظروف الطارئة التى تحدث فى الدولة المصرية والعالم العربي، فإن ظروف الصلاة والذبح ستكون متغيرة بشكل نسبي تجنبًا لعدم الإصابة بهذا المرض الذى يفتك بالكثير من المواطنين، وأحدث حالات وفاة بالآلاف، ونظرًا لذلك فإن ظروف التلامس والتقارب مرفوضة.

دائمًا ما تشهد الأعياد تبادل تقديم عبارات التهنئة من المسلمين، والقيام بعدد من الزيارات بين الأهل والأصحاب وذلك لزيادة التقارب بين المواطنين، وترسيخًا لمبادئ المحبة والقُرب بينهم.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر

العيد الأضحى المبارك، يحل هذا العام فى ظروف استثنائية حيث تحل ظاهرة كورونا التى تسبب فى وفاة الكثير من المصريين، ولذا فإن مسألة إجراء الزيارات ستكون محدودة نظرًا لخطورة الأمر، وتعرض ذلك مع صحة المواطنين.

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العديد من الدول العربية تعمل عند حلول العيد الأضحى إلى إقامة الشعائر الدينية، وإقامة صلاة العيد وهو أمر يدفع الكثير من المؤمنيين إلى الابتهاج، حيث يخصصون أماكن للصلاة، والتى من المنتظر أن تكون مفتوحة هذا العام نظرًا لانتشار فيروس كورونا، وخطورة التقارب فى ذلك الوقت التى تمر به الدولة المصرية والمجتمع العربي بشكل عام.