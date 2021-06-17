رئيس الترجي يكشف لـ دوت الخليج عدد جماهير الأهلي في مباراة السبت

/636227/رئيس-الترجي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-عدد-جماهير-الأهلي-في-مباراة-السبت

كشف حمدي المؤدب على طريقة دخول جماهير النادي الأهلي في مباراة الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إنطلاقها في السادسة من مساء بعد غد السبت.

ويرصيد دوت الخليج استعدادات الأهلي:

وقال المؤدب لـ دوت الخليج : " تربطنا علاقة جيدة بالنادي الأهلي وبالرئيس محمود الخطيب ، وفي حالة تواجد جمهور للمارد الأحمر في المباراة سيكون هناك تنسيق كامل بين الطرفين".

وتابع المؤدب : " مستمرين في متابعة بعثة النادي الأهلي لحظة بلحظة من أجل الوقوف على أخر التطورات داخل البعثة ، ونسعى لتسهيل وتذليل كافة العقبات أمام نادي القرن الإفريقي".

وواصل رئيس الترجي :" تربطنا علاقة جيدة مع مسئولين الرياضة في مصر، وهناك تنسيق على كافة الجهات من أجل التعاون على كافة المستويات ".

وأضاف: " أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بالمباراة التاريخية بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

واختتم رئيس الترجي: " عن رئاسة بعثة النادي التونسي في القاهرة سيكون هناك رسمي خلال ساعات ، لكن بنسبة كبيرة سيكون أنا رئيس البعثة".

على جانب أخر أكد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي خلال تصريحات خاصة لموفع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي حصل بشكل رسمي على موافقة بحضور 5 الأف متفرج لمباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رئيس الترجي يكشف لـ دوت الخليج عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي

وقال المؤدب لتحيا مصر : " التعليمات ستعلن عبر الموقع الرسمي للنادي التونسي ن وتم تحديد بعض الأماكن للتجمعات من أجل الخضوع لمسحة طبية قبل مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

وتابع : " هناك حملات توعية تقوم بها المواقع الرسمية والإعلام التونسي من اجل الحفاظ على صحة المشجعين وعدم تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا".

وأعلنت لجنة التنظيم للترجي الرياضي التونسي أن عملية بيع تذاكر مباراة الدور النصف النهائي لذهاب دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الأهلي يوم السبت 19 يونيو 2021 على الساعة الخامسة بتوقيت تونس ، السادسة بتوقيت القاهرة بملعب حمادي العقربي برادس ، ستتم عبر الأنترنات على موقع teskerti .tn.