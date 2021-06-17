/636228/قمت-بإدعاء-النوم-من-أجل-تصويرالمتحرش--تعليق-مصور-فيديو-التحرش-بطفل-قطار-الصعيد

شهدت منصات التواصل الإجتماعي " فيسبوك" واقعة تحرش جديدة كان بطلها سمسار تعدى على طفل داخل قطار الصعيد ، ولكن القدر شاء أحد من ركاب القطار بتصويره ونشر الفيديو على " فيسبوك" للقبض على المتهم ، وبالفعل تم القبض على المتهم بالتحرش وتحويله إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات .

دوت الخليج ينشر فى السطور التالية تعليق مصور فيديو التحرش بطفل قطار الصعيد في مداخله هاتفية مع برنامج " يحدث في مصر"

مصور فيديو التحرش: قمت بإدعاء النوم من أجل التصوير

علق عمرو محمد مصور فيديو التحرش بطفل بائع متجول في قطار الصعيد على الانتقادات التي وجهت إليه على وسائل التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، بسبب عدم تدخله لردع المعتدي والاكتفاء بالتصوير.

وقال عمرو في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "قرأت معظم التعليقات والتي هاجمتني أكثر من الشخص المتحرش".

مصور فيديو التحرش: توجهت إلى وكيل النائب العام وأبلغت عن الواقع

وأضاف مصور فيديو التحرش بطفل قطار الصعيد: "توجهت إلى وكيل النائب العام وأبلغت عن الواقعة، وسلمتهم المقطع الأصلي وكما قلت في التحقيقات إنني قمت بادعاء النوم من أجل تصوير الجريمة ولم أتدخل لأنني لم أكن متأكد مما يحدث في البداية".

وتابع مصور فيديو التحرش بطفل قطار الصعيد : "البعض يقول إنني كان يجب أن أضرب الشخص أو أسبه ولكن هذه الأمور لا تصلح مع مثل هؤلاء خاصة وأن مشكلة التحرش أصبحت عامة".

كانت النيابة العامة قررت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وتكليف الشرطة بموالاة البحث لتحديد شخص المجني عليه.