/636229/قتلوه-في-الحملة -مصرع-موظف-بسرفيس-محافظة-الجيزة-على-يد-عدد-من-سائقى-التوك-توك

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث، أن الشاب الذي لقى مصرعه اليوم الخميس 17 يونيو 2021، يعمل بإدارة السيرفس في محافظة الجيزة، وخلال مشاركته في حملة أمنية مكبرة لضبط مركبات الدرجات البخارية «التوك توك»، المخالفة بحدائق الأهرام بالجيزة، رشق عدد من سائقى «التوك توك» الحملة بالحجارة، ما نتج عن إصابة المجني عليه ومصرعه فى الحال، كما أصيب شخص آخر من المشاركين بالحملة، وتم ضبط عدد من المتهمين، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين.

دوت الخليج يرصد في السطور التاليه تفاصيل مصرع موظف على يد عدد من سائقى التوك توك في الجيزة اثناء الحملات الأمنية تفاصيل الواقعة ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارا يفيد مصرع موظف بإدارة السيرفس في محافظة الجيزة، خلال مشاركته في حملة لضبط مركبات "التوك توك"، المخالفة بحدائق الأهرام. تحريات المباحث تتوصل إلى أن عدد من السائقين ألقوا الحجارة على المشاركين في الحملة وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى أن عدد من السائقين ألقوا الحجارة على المشاركين في الحملة، ما نتج عن إصابة المجني عليه ومصرعه في الحال ، كما أصيب شخص آخر من المشاركين في الحملة، وتم مطاردة المتهمين وضبط عدد منهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قتلوه في الحملة» .. مصرع موظف بسرفيس محافظة الجيزة على يد عدد من سائقى التوك توك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.