/636230/خاص-أزمة-داخل-الترجي-التونسي-قبل-مباراة-الأهلي-واستياء-من-الجامعة-التونسية

علم دوت الخليج أن ملف حكم الإيقاف الصادر في حق طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق بسبب تهمته في تعاطي المنشطات وصل بالفعل للإتحاد الإفريقي لكرة القدم من خلال السيد على عباس محامي اللاعب.

يأتي هذا في ظل رغبة النادي واللاعب في تخفيض العقوبة الموقعة على الخنيسي واللحاق بمواجهات الفريق في الموسم المقبل في الوقت ذاته الذي أعلن فيها مسئولي الترجي الترجي التونسي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الإستياء الشديد من مسئولي الجامعة الرياضية بتونس.

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وأكد مسئولي الترجي الإستياء من رئيس الجبلاية بعد أن خرج وأكد أن الإتحاد التونسي يدعم بقوة موقف اللاعب طه ياسين الخنيسي في إطار إيقافه بسبب المنشطات، الأمر الذي أعبتره مسئولي النادي التونسي تدخل واضح من جانب الجامعة الرياضية في شئون الفريق.

كشف حمدي المؤدب على طريقة دخول جماهير النادي الأهلي في مباراة الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إنطلاقها في السادسة من مساء بعد غد السبت.

وقال المؤدب لـ دوت الخليج : " تربطنا علاقة جيدة بالنادي الأهلي وبالرئيس محمود الخطيب ، وفي حالة تواجد جمهور للمارد الأحمر في المباراة سيكون هناك تنسيق كامل بين الطرفين".

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وتابع المؤدب : " مستمرين في متابعة بعثة النادي الأهلي لحظة بلحظة من أجل الوقوف على أخر التطورات داخل البعثة ، ونسعى لتسهيل وتذليل كافة العقبات أمام نادي القرن الإفريقي".

وواصل رئيس الترجي :" تربطنا علاقة جيدة مع مسئولين الرياضة في مصر، وهناك تنسيق على كافة الجهات من أجل التعاون على كافة المستويات ".

وأضاف: " أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بالمباراة التاريخية بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

واختتم رئيس الترجي: " عن رئاسة بعثة النادي التونسي في القاهرة سيكون هناك رسمي خلال ساعات ، لكن بنسبة كبيرة سيكون أنا رئيس البعثة".

ويستعد فريق الأهلي لمباراته أمام الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري إبطال إفريقيا.

فيما قد حرصه بعثة النادي الأهلي المواجدة في تونس استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما تحرص على تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، ويقوم الجهاز الإداري للفريق، بتنفيذ هذه الإجراءات من خلال التعقيم الدوري للغرف و”الجيم” في فندق الإقامة.