خروج عواد من قائمة الزمالك واستدعاء أبو جبل بديلاً.. تفاصيل

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اعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، خروج محمد عواد حارس مرمى الفريق من قائمة لقاء أسوان المقرر له في السابعة من مساء اليوم، بالجولة ٢٦ من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الجهاز الفني عن سبب الخروج، حيث جاء بسبب شكوى الحارس من بعض الآلام في البطن، وفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب وخروجه من قائمة اللقاء.

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وقام الجهاز الفني باستدعاء محمد أبو جبل حارس الفريق لقائمة اللقاء بدلا من محمد عواد.

جاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى.

فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً وفاز أسوان مرة واحدة وسجل 10 أهداف وفرض التعادل 7 مرات آخرها بدون أهداف. كما كان اللقاء الآخير انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أسوان،

وقال طبيب الزمالك: إن لاعبي الفريق جاهزين لمباراة أسوان ولا توجد أي إصابات بعد تعافي جميع اللاعبين المصابين أمثال شيكابالا و محمود علاء و عبدالله جمعة. ترتيب الزمالك في الدوري يحتل نادي الزمالك صدراة جدول ترتيب مسابقة الدوري، برصيد 55 نقطة، من 25 مباراة، فاز في 16 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وخسر في مباراتين. ترتيب الزمالك في الدوري ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة من 25 مواجهة، فاز 6 لقاءات، وتعادل في مثلهم ، وخسر في 12 مباراة. تأهل أسوان إلى دور الثمانية في كأس مصر.

ونجح فريق أسوان حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس مصر، بالفوز علي المصري البورسعيدي بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.