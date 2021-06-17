/636232/مصرع-وإصابة-4-أثناء-سقوط-مصعد-دواجن-في-الغربية

سادت حالة من الفزع لدى المواطنين عندما سقط مصعد بإحدى مزارع الدواجن في قرية شبراتنا، مركز بسيون بالغربية، المستخدم لرفع الأعلاف، على أربعة أشخاص متسببًا في موت أحدهم وإصابة الآخرين.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل سقوط مصعد تسبب في مصرع شخص وإصابة ثلاثة أخرين في الغربية

تبدأ تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون ببلاغ استقبال مستشفى بسيون المركزي أحد الأشخاص يدعى "سامي. ا ح" 45 سنة جثة هامدة وإصابة ثلاثة آخرين بكدمات وكسور في القدم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالغربية إلى مكان البلاغ، وتبين أنه خلال استقلالهم مصعد مزرعة دواجن، "ونش رافع أعلاف" في قرية شبراتتا دائرة المركز، المكونة من خمسة أدوار، سقط بهم المصعد ، ما أدى إلى حدوث ما بهم من إصابات ومصرع شخص منهم ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.

وتم تحُرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، والتحقيقات في الواقعة.

وفي سياق آخر، اليوم توفى طفل دهسًا تحت أقدام حصان بالمنطقة الصناعية التابعة لدائرة قسم ثالث المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

وكان تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد محمد نصر، رئيس قسم ثالث المحلة الكبري، بورود بلاغات من المواطنين، تفيد بمصرع الطفل السيد طارق، 13 سنة، دهسا تحت أقدام حصان.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، إلى مكان البلاغ، وأتضح من خلال التحقيق أن الطفل ووالده يعملان على "عربة حنطور"، وانزلقت قدم الأول في أثناء ركوبه عليه، فدهسته أقدام الحصان، ما أسفر عن أصابته بنزيف وكسر في القدم.

ونقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة في الحال، ولا توجد شبهة جنائية.

وبعد مفارقته الحياة نقلت جثة الطفل لمشرحة المستشفى العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.