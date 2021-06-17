/636233/رئيس-الترجي-يكشف-توقعه-لمباراة-الأهلي-في-نصف-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

كشف حمدي المؤدب رئيس الترجي التونسي عن توقعه بشأن مباراة الترجي والأهلي في المباراة التي تقام بين الفريقين في السادسة مساء بعد غد السبت على ملعب حمادة العقربي برادس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان.

وقال المؤدب لـ دوت الخليج : " مواجهة الأهلي والترجي لا يمكن التكهن بنتيجتها ولا يمكن توقعها ، هي مواجهة للتاريخ في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين العريقيين".

تصريحات حمدي المؤدب عن مباراة الأهلي والترجي

وتابع رئيس الترجي: " حالة اللاعبين خلال المباراة ستحدد من المتأهل ومن يحقق الفوز خلال المواجهة المرتقبة بين الناديين، والأفضل هو من سيكون المتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ".

وواصل : أتمنى خروج المباراة بشكل يليق بالناديين ، والأفضل يكون له الاسبقية والحظوظ الكبيرة في التأهل للدور القادم".

واختتم: " بالتأكيد هناك علاقة جيدة بين الأهلي والترجي كذلك الأمر بين مصر وتونس في إطار حرصنا دوما على الع على جانب أخر كشف حمدي المؤدب على طريقة دخول جماهير النادي الأهلي في مباراة الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إنطلاقها في السادسة من مساء بعد غد السبت.

وقال المؤدب لـ دوت الخليج : " تربطنا علاقة جيدة بالنادي الأهلي وبالرئيس محمود الخطيب ، وفي حالة تواجد جمهور للمارد الأحمر في المباراة سيكون هناك تنسيق كامل بين الطرفين".

وتابع المؤدب : " مستمرين في متابعة بعثة النادي الأهلي لحظة بلحظة من أجل الوقوف على أخر التطورات داخل البعثة ، ونسعى لتسهيل وتذليل كافة العقبات أمام نادي القرن الإفريقي".

رئيس الترجي يكشف لـ دوت الخليج عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي

وواصل رئيس الترجي :" تربطنا علاقة جيدة مع مسئولين الرياضة في مصر، وهناك تنسيق على كافة الجهات من أجل التعاون على كافة المستويات ".

وأضاف: " أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بالمباراة التاريخية بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

واختتم رئيس الترجي: " عن رئاسة بعثة النادي التونسي في القاهرة سيكون هناك رسمي خلال ساعات ، لكن بنسبة كبيرة سيكون أنا رئيس البعثة".