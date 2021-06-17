سولاف درويش تتحدث لـ دوت الخليج عن التعديلات المنتظرة بقانون التأمينات والمعاشات «صور وفيديو»

/636234/سولاف-درويش-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-التعديلات-المنتظرة-بقانون-التأمينات-والمعاشات-صور-وفيديو

قالت النائبة ،سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال ندوة العمل والعمال التي عقدها حزب مستقبل وطن بحضور وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، أن هناك مشاكل عديدة ظهرت بعد انتشار جائحة كورونا طرحها النواب خلال الندوة، كان لابد من الاستفسارعنها، وايجاد اجابه لها، خاصة فيما يتعلق بقانون العمل، والمشاكل التأمينية ونسبة الـ5%.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ندوة مستقبل وطن مع النائبة سولاف درويش

وأكدت النائبة سولاف درويش،وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على وجود دراسة للقانون رقم 148 من خلال الحزب ولجنة القوى العاملة، للوقوف على أثار القانون بعد تطبيقه، لافتة إلى إن هناك دراسة للصناديق الخاصة حيث صدر بيان من وزارة المالية يؤكد الانتهاء من الانون بعد دراسة كل الأوضاع.

الصناديق الخاصة

وأشارت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إلى أن جميع المشاكل فى المحافظات تطرح خلال مناقشة القوانين أو الاجتماع مع الوزراء،والجهات المعنية، لافتة إلى اختلاف المشاكل باختلاف المحافظات على حدى، مؤكدة أن هذه اللقاءات تشكل رؤية سليمة للواقع وتساعد فى الرد السليم والسن السليم للقوانين وفقا للأوضاع على أرض الواقع.

ندوة العمل والعمال فى مستقبل وطن

وثمنت النائبة سولاف درويش،وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورش العمل التي يقدمها حزب مستقبل وطن من خلال اللقاءات التي تعقد مع اعضاء الحكومة، مؤكدة أن هذه الندوات تساعد فى قرب الوزارات والجهات المعنية من المواطنين والأحزاب المختلفة، مشيرة إلى الآثر الإيجابي لهذه المبادرات على المواطنين فى الشارع.

جاء هذا خلال الندوة التي شهدها مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن أمس الأربعاء، باطلاق فعاليات ورشة عمل الحزب "العمل والعمال" بحضور وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.