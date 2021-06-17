/636235/النائب-العام-يسلم-السفير-الايطالي-نتائج-النيابة-العامة-بشان-وفاة-ريجيني

التقى النائب العام اليوم 15 يونيو بالسفير الايطالي بمصر ′′ جيامباولو كانتينى ′′ واول امين للسفارة الايطالية لدى مصر ′′ جوليا مانتينى ′′ بالمقر الرئيسي للنائب العام بالقاهرة بحضور معاون وزير الخارجية للشؤون الاوروبية السفير بدر عبد عطي ورئيس محكمة الاستئناف / رئيس قسم التعاون الدولي بمكتب النائب العام الاجتماع الذي عقد لمناقشة القضايا القضائية المشتركة بين البلدين.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اللقاء الذى جمع بين النائب العام، والسفر الإيطالى بالقاهرة، وإليكم التفاصيل:-

النائب العام يسلم السفير الايطالي نتائج النيابة العامة بشان وفاة ريجيني

وخلال اللقاء، تطرق الحديث حول وفاة الطالب الايطالي ′′ جوليو ريجيني ′′، حيث سلم النائب العام السفير الايطالي في الاجتماع نسخ رسمية من نتائج النيابات العامة بشان القضية المذكورة نسختين مكتوبة باللغتين العربية والايطالية والتي انتهت الى ان ؛ لا معنى لها حسب التقرير للمبادرة محاكمة جنائية لانه لا يمكن تحديد اي مخالف، وسيتم تكليف اجهزة التحقيق بتكثيف التحقيقات.

من بين الوثائق التي حصل عليها السفير الايطالي رد السلطات القضائية الكينية على استفسار النيابة العامة المصرية حول تقارير وسائل الاعلام الايطالية التي تزعم ان شرطي كيني ادعى انه سمع من ضابط مصري خلال اجتماع في العاصمة الكينية انه كان له دور فيها اختطاف واساءة معاملة ريجيني في مصر، وكذلك تقارير بعض وسائل الاعلام عن زيارة نائب النائب العام الايطالي-المسؤول عن التحقيق في هذه القضية-الى كينيا، وقد سمع شهادة الضابط الكيني المذكور، في تسلط اطار التعاون القضائي بين كينيا وروما.

بالاضافة الى ان السفير الايطالي تلقى وثائق حول التقارير المتعلقة بما تم اثاره خلال المباحثات بين فرق التحقيق المصرية والايطالية ؛ نظرا لان رد السلطة الكينية لا يتضمن ذكر ما ورد من وسائل الاعلام الايطالية عن زيارة نائب النائب العام الايطالي الى كينيا تضمنت جلسة استماع الى بيان الضابط الكيني.

وشدد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة تسليم كافة الوثيقة التي تم استلامها السفير الايطالي امام المحكمة الايطالية التي تتولى هذه القضية وذلك لان هذه الوثائق تتضمن تفصيليا لكل الادعاءات بشان الضباط المصريين المشتبه بهم في ذلك القضية.