/636236/حسام-البدري-يحدد-موعد-مباراة-مصر-وأنجولا-بتصفيات-كأس-العالم-قطر-2022

حدد مسئولي الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة موعد مباراة الفراعنة الأولى أمام منتخب أنجولا في ضربة بداية منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن المواجهة بين مصر وأنجولاء ستقام بإستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم 4 سبتمبر المقبل.

حسام البدري يحدد موعد مباراة مصر وأنجولا بتصفيات كأس العالم قطر 2022

وتنص اللوائح على تأهل أول كل مجموعة إلى الدور الأخير من التصفيات قبل لعب مباراة مباراة فاصلة وحاسمة يصعد من خلالها الفائز لنهائيات كأس العالم قطر 2022 .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة مع كلا من من ليبيا و أنجولا و الجابون، في التصفيات التي تضم 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منها 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي المنتظر في كأس العالم قطر 2022.

مواعيد منتخب مصر في كأس العرب 2021

المباراة الأولى: مصر ضد الفائز من لبنان وجيبوتي - 1 ديسمبر الساعة 3 عصرًا

المباراة الثانية: مصر ضد الفائز من ليبيا والسودان - 4 ديسمبر - الساعة 6 مساءًا

المباراة الثالثة: مصر ضد الجزائر - 7 ديسمبر - الساعة 9 مساءًا

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر في كأس العرب 2021

مباراة دور الثمانية في حالة صعود مصر يوم 11 ديسمبر وسيواجه المنتخب المصري أحد فرق المجموعة الثالثة " السعودية، المغرب، الفائز من الأردن وجنوب السودان، الفائز من فلسطين وجزر القمر".

الدور قبل النهائي في حالة صعود المنتخب المصري يوم 15 ديسمبر - الساعة 5 مساءًا و الساعة 9 مساءًا

مباراة النهائي في حالة تخطى مصر الأدوار السابقة يوم 18 ديسمبر الساعة 5 مساء.

فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا.

مواجهات كأس العرب 2021

وكان الاتحاد الدولي قد حدد عدة مواجهات تمهيدية ترشح 7 منتخبات بجانب 9 منتخبات أساسية لتكوين دور المجموعات، وهذة المواجهات هي :

منتخب عمان يواجه الصومال

لبنان يواجه جيبوتي

موريتانيا يواجه اليمن

فلسطين تواجه جزر القمر

ليبيا يواجه السودان

الأردن في مواجهة جنوب إفريقيا

البحرين يواجه الكويت