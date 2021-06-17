مواطن يدهس فتاة شابة فى عز النهار بالشرقية «فيديو»

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تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس 17 يونيو 2021، جهودها لكشف غموض واقعة دهس فتاة في عز النهار في شارع مستشفى "العبور" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق؛ والتي حررت بشأنها المجني عليها بلاغًا تتهم فيه قائد السيارة بالشروع في قتلها.

دوت الخليج ترصد فى السطور التالية تفاصيل دهس فتاة في عز النهار بالزقازيق

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "شيماء.م.م.س" 32 سنة،، تتهم فيه أحد الأشخاص بدهسها بسياراته والشروع في قتلها.

مواطن يدهس فتاة بالشرقية.. شهادة إحدى السيدات

وأوضحت الفتاة في بلاغها المقدم داخل مديرية أمن الشرقية، الذي حملّ رقم 9305 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2021، أنها لامست دون قصد مرآة سيارة خلال عبورها شارع مستشفى العبور بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، ما تسبب في أن يحتد قائد السيارة عليها ويُعنفها، لكنها اعتذرت له ومضت في طريقها، قبل أن تفاجأ به يقود سيارته مُسرعًا ويدهسها متعمدًا الانتقام منها والشروع في قتلها، ما نتج عن سقوطها أرضًا وقد أصيبت إصابات بالغة بأنحاء متفرقة فى الجسد، فيما لاذ المتهم بالفرار.

فيديو دهس رجل لفتاة

وكشفت تحريات المباحث الأولية في الواقعة، مقطع فيديو خاص بالواقعة التقطته إحدى كاميرات المراقبة في المنطقة أن السياره تحمل لوحات معدنية رقمها 2311 "ر ع أ"، ملك موظف، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة وملابساتها، وفحص مقطع الفيديو الخاص بواقعة الدهس