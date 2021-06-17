صور.. وزيرة التضامن تستعرض منهج ملف تنظيم الأسرة مع ممثل الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ايب بيترسن نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولؤى شبانة المدير الإقليمى، وفريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وجيرمان حداد الممثل المساعد، وذلك بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعى.





تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال العديد من برامج الوزارة، حيث تناولت الوزيرة جميع قطاعات عمل الوزارة التى تمس شرائح المجتمع مع التركيز على الأسرة فى بؤرة الاهتمام، كما تناول اللقاء تدخلات الوزارة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشادت الوزيرة بالتعاون القائم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والممتد على مدار السنوات الماضية، كما استعرضت منهج الوزارة فى ملف تنظيم الأسرة والتى تشمل برامج للطفولة المبكرة والتوسع فى إنشاء الحضانات، حيث أكدت أن جميع تدخلات الوزارة فى هذا الملف تنتهج منهج استهداف المزايا للأولى بالرعاية والحماية، مع تحفيز الأسر طبقا لتحسين مؤشرات التنمية بها.

ومن جانبه، شرح ايب بيترسن، أولويات عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستعرض الجهود التى يقوم بها من أجل تحقيق رؤية الصندوق بحلول عام 2030، كما أشاد بجهود الوزارة فى مواجهة مختلف القضايا التنموية.

وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار تعزيز التعاون وبحث سبل التوسع فى مجالات العمل المشترك فى برامج تخص مناهضة العنف ضد المرأة بما يشمل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف الأسرى، فضلا عن برامج تنظيم الأسرة والتكوين المهنى وخدمات الاكتشاف المبكر والتأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة وبرامج لتنمية المرأة الريفية والتمكين الاقتصادى ومحو الأمية والشمول الرقمى، والبرامج التطوعية للشباب مع الاستفادة بدور الرائدات الاجتماعيات فى الوصول لجميع شرائح المجتمع فى المناطق الأكثر احتياجا.

كما تم التأكيد على أهمية برامج تنمية الوعى فى كثير من القضايا المهمة، التى تعطل مسيرة تنمية المجتمعات المحلية.

