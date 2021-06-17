وزيرة الصحة : انخفاض معدل الإصابة بكورونا تزامنا مع تلقى المواطنين اللقاح

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و"ماريا فلاكسبارت وزيرة الدولة بوزارة التعاون الإنمائى بألمانيا، اجتماعًا، اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث التعاون المشترك، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتواصل مع الجهات المعنية بمختلف دول العالم للتعاون فى مجال توفير لقاحات فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول سبل التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا، فى إطار التعاون بين البلدين فى مواجهة الجائحة وتصنيع اللقاحات.

وأضاف أن الوزيرة أكدت بأن مصر أول دولة بالقار ة الإفريقية تبدأ فى تصنيع لقاح فيروس كورونا محليا، بفضل ما تمتلكه من شركات وطنية لها دور حيوى وخبرات فى تصنيع اللقاحات والأمصال على مدار عقود مضت.

وتابع:" الوزيرة أشارت إلى أهمية التعاون المثمر مع الجانب الألمانى للتوسع فى إنتاج اللقاحات، من خلال التعاون بين الشركات المصنعة للقاحات فى ألمانيا، والشركات الوطنية والعالمية فى مصر، كما أكدت دعم مصر لزيادة الاستثمارات فى مجال إنتاج اللقاحات، مما يساهم فى دعم الجهود الرامية نحو توفير اللقاح لملايين الأشخاص فى دول العالم وفى مقدمتها الدول الإفريقية".

وقال مجاهد إن الوزيرة أكدت انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع تلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى حصول مصر على 2.2 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من خلال مرفق "كوفاكس" التابع للتحالف الدولى للقاحات والأمصال والذى شاركت فيه مصر منذ شهر ديسمبر 2020، وتحصل من خلاله على 40 مليون جرعة من اللقاح، بالإضافة إلى 3.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" بالتعاون مع الجانب الصينى.

ونوه إلى أن الوزيرة استعرضت موقف مصر من تصنيع لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى إرسال منظمة الصحة العالمية خبراء فى شهر سبتمبر الماضى، لتقييم خطوط الإنتاج بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" والتى بدأت فعليا فى تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية، حيث إن مصر بصدد إنتاج أول 2 مليون جرعة ضمن الاتفاقية، ومن المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بنهاية العام الجارى.

وذكر مجاهد أن الوزيرة أطلعت الجانب الألمانى على آلية تطعيم المواطنين فى مصر، فى إطار تبادل الخبرات بين الدول، حيث أوضحت الوزيرة آلية العمل بالمنظومة الإلكترونية للحصول على اللقاح بداية من تسجيل المواطنين وتحديد الفئات ذات الأولوية وتوزيعهم على المراكز المخصصة لتلقى اللقاح وإبلاغم بالموعد المحدد ومكان تلقى اللقاح عبر الرسائل النصية، بالإضافة إلى جهود الوزارة فى توفير اللقاحات لكبار السن وغير القادرين على الحركة من خلال التطعيم فى المنازل أو العيادات المتنقلة.

ومن جانبها، أشادت وزيرة الدولة بوزارة التعاون الإنمائى بألمانيا، بجهود مصر فى التصدى لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين وكذلك الخطوات التنفيذية التى اتخذتها مصر لتصنيع اللقاح محليا، مؤكدة أهمية التعاون بين مصر وألمانيا فى توفير اللقاحات للتغلب على التحديات التى تواجه الإنتاج مما يساهم فى تسريع التوزيع العادل لجرعات لقاح فيروس كورونا للشعوب.