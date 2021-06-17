صور- مدبولى يشهد توقيع اتفاقية إنشاء المكتب الإقليمى لمنظمة المدن الإفريقية

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ووقع على الاتفاقية نيابةً عن الحكومة المصرية خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعن المنظمة جون بيير إمباسى، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة فى إفريقيا.
ويأتى التوقيع على هذه الاتفاقية تنفيذاً للإعلان الصادر عن الجمعية العامة لـ "منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية"، التى انعقدت فى 23 نوفمبر 2018، فى مراكش بالمغرب، بإنشاء المكتب الإقليمى لشمال إفريقيا التابع للمنظمة فى القاهرة.
ويتمثل الغرض من هذه الاتفاقية فى تحديد الأحكام التى تنظم إنشاء مقر المكتب الإقليمى بالقاهرة، وممارسة أنشطته على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، فى إطار آليات الوحدة الإفريقية، وضمن شبكات المنظمة، و"المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة"، ويحظى المكتب بصفة كيان قانونى فى مصر.
وتعد منظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLGA"، بمثابة ممثل للحكومات المحلية بإفريقيا، وتتبع المنظمة الدولية "للمدن والحكومات المحلية المتحدة UCLG"، التى يقع مقرها فى مدينة برشلونة الإسبانية.
وتم تأسيس المنظمة الإفريقية عام 2005، وتضم فى عضويتها 44 رابطة وطنية للحكومات المحلية من جميع مناطق إفريقيا، وتمثل المنظمة ما يقرب من 350 مليون مواطن إفريقى.
وتهدف إلى تنسيق جهود الحكومات المحلية الإفريقية، ووضعها فى سياق التنمية السياسية والاقتصادية القارية، وتعزيز تبادل رأس المال البشرى، بالإضافة إلى الموارد الأخرى بين السلطات المحلية فى إفريقيا.
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