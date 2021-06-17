عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل وزير التجارة السعودى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبى، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب السفير أسامة نقلى، السفير السعودى بالقاهرة، وبندر العامرى رئيس مجلس الأعمال المصرى-السعودى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا سيادته على ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذى يعتبر جزء من أمن مصر القومى.

كما أكد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين السعوديين لدعم أنشطتهم فى مصر.

من جانبه، نقل الدكتور ماجد القصبى إلى السيد الرئيس تحيات شقيقيه العاهل السعودى وولى العهد، مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنا دور مصر المحورى بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربى، مثمناً النهضة التنموية الشاملة التى تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة فى جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة فى كافة نواحى الحياة فى مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال السعوديين على زيادة استثماراتهم فى مصر فى ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد فى مناخ الاستثمار فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصرى السعودى لدور الهام فى زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال فى البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، فضلاً عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار فى دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.