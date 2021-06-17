رئيس المخابرات يزور طرابلس لدعم العملية السياسية

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل اليوم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية "طرابلس" فى زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته التي تسعي الي تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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