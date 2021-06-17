السفير المصري في تنزانيا يشارك في افتتاح ملتقى الأعمال المصري التنزاني

شارك السفير "محمد جابر أبو الوفا"، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، في افتتاح ملتقى الأعمال المصري التنزاني، والذي تم تنظيمه فى إطار فعاليات زيارة وفد المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى تنزانيا خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ يونيو ٢٠٢١ بالتنسيق مع المكتب التجاري بسفارة مصر بدار السلام، بمشاركة ١١ شركة من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بحضور السفير "ايدون روتاجيروكا" المدير العام لهيئة تنمية التجارة التنزانية، و"زكى مبينا" مدير مؤسسة القطاع الخاص التنزانية، وممثلون عن العديد من الشركات التنزانية المعنية بقطاع الصناعات الغذائية.

وصرح السفير المصري بهذه المناسبة بأن السنوات الاخيرة شهدت تزايداً ملموساً في إهتمام رجال الأعمال والشركات المصرية بالسوق التنزاني سواء بغرض الاستثمار أو إستكشاف الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية، لاسيما فى القطاعات التي تتمتع فيها الصادرات المصرية بميزات تنافسية وفي مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية. وأضاف أن العلاقات التاريخية والخاصة التي تربط بين مصر وتنزانيا تشهد زخم كبير منذ زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدار السلام في أغسطس ٢٠١٧، حيث أحدثت هذه الزيارة قوة دفع كبيرة على مختلف مسارات ومجالات التعاون بين البلدين.

من جانبه، ثمن المدير العام لهيئة تنمية التجارة التنزانية تنظيم هذا الحدث وما يمثله من فرصة لاستكشاف فرص التعاون التجاري بين البلدين، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات التجارية وإقامة شراكات إقتصادية بين الجانبين، مبدياً تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المصرية في تنزانيا لاسيما في قطاع المنسوجات وصناعة الجلود والصناعات الغذائية، مبرزاً الاهتمام الذي توليه حكومة بلاده بتحسين مناخ وبيئة الإستثمار وممارسة الأعمال في تنزانيا، ولفت المسئول التنزاني إلى أن قيام تنزانيا خلال الفترة القادمة بالتصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "ACFTA" سوف يوفر فرصاً حقيقة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.