بتوجيهات من السيسي.. وصول رئيس المخابرات العامة إلى العاصمة الليبية طرابلس

وصل رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى العاصمة الليبية طرابلس، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فى زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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