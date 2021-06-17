/636241/بتوجيهات-من-الرئيس-السيسى-رئيس-المخابرات-المصرية-يزور-طرابلس-لدعم-العملية-السياسية
بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل اليوم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية "طرابلس" فى زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا.
دوت الخليج، يرصد ما جاء بشأن الزيارة التى قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية "طرابلس" فى زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك
الرئيس السيسي يؤكد على الوقوف خلف الشعب الليبي
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته التي تسعي الي تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وتأتى تلك الزيارة فى إطار سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.
تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
ووفقًا لما نقلته وكالة روسيا اليوم، فإن اللقاء تطرق إلى الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية لتعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى جمهورية مصر العربية لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتوجيهات من الرئيس السيسى.. رئيس المخابرات المصرية يزور طرابلس لدعم العملية السياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.