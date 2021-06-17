تعرف علي موعد اعلان نتيجة إعدادية الشرقية 2021

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نفت مديرية التربية و التعليم في محافظة الشرقية، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 في المحافظة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن نيتجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، وإليكم التفاصيل:-

نتيجة إعدادية الشرقية 2021

قال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن كنترول الشهادة الإعدادية في المحافظة لا يزال يعمل في مرحلة الاحصائيات النهائية للنتيجة ، وتحديد قائمة الاوائل علي مستيو المحافظة ، متوقع أن تعلن النتيجة مع بداية الأسبوع القادم يوم الأحد.

أشار أنه تم الإنتهاء من مرحلة أعمال التصحيح وتقدير كافة المواد الدراسية، وتجرى حاليا عملية المراجعة ورصد الدرجات لتأكد من عدم وجود آى أخطاء ، مشيرا أنه سيتم إعلان النتيجة عبر البوابة الالكترونيه لمحافظة الشرقية متضمنة أسماء الأوائل.

المراجعة والتصحيح

وكشف أن عملية المراجعة تجرى على ثلاث لضمان حصول الطالب على درجاته، مضيفا أنه تطبيقاً للإجراءات الاحترازية تم تقسيم الكنترول إلى 3 مراكز تصحيح فى بلبيس والزقازيق وفاقوس، تضم 2700 مصححا.

أضاف أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 118 ألف و 118 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 11577 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة، و2965 ألفا بالشهادة الإعدادية المهنية، و66 بالشهادة الإعدادية للصم، و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

نتيجة القاهرة

الجدير بالذكر، أن محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة عتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح ٨٣.٩ %.

تقدم للامتحان ( ١٦٢٢٩٣) طالب وطالبة حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالب وطالبة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( ٢٦٦) طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت ٩٩.١٦% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح ٩٧.٧٧% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح ٩٦.٩٧ %.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٧% والمكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٦ % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٩.٩% . و اعتمد محافظ القاهرة نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٣.٣ % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٦.٩ % . وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .