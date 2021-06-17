/636249/شكوى-متجددة-من-أهالى-قرية-العزيزية-بالغربية-لتدني-الخدمات

رغم تتميزها بموقع جغرافى بمحافظة الغربية، إلا أنها ما زالت تعانى من كثرة الإهمال والتي سقطت سهوا من حسابات المسؤلين، إنها قرية العزيزية إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة سمنود محافظة الغربية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن معاناة إحدى القرى بمحافظة الغربية، وإليكم التفاصيل المتعلقة بالموضوع:-

معاناة أهالى قرية «العزيزية» محافظة الغربية

تقع هذه القرية فى مفترق الطرق لأربعة مدن بأربعة محافظات، فيمكن للمسافر أن يسلك منها 4 طرق وهما الأول طريق "العزيزية-زفتى-القاهرة"، والثاني طريق "العزيزية-سمنود-المنصورة"، والثالث طريق "العزيزية-المحلة-كفرالشيخ"، والرابع طريق "العزيزية-طنطا".

يقول محمود نبيل العزب (رجل أعمال) وهو من أحد أبناء القرية، إن القرية يطلق اسم الميناء، لكنها تعانى من الإهمال الشديد منذ أعوام كثيرة ولم ينظر إليها أى مسؤول، حيث لا يوجد بها نقطة شرطة، ولا نقطة إطفاء، ولا مستشفى عام،،ولا مجمع مواقف،،ولا سجل مدنى.

شكاوى المواطنين بالقرية

ويضيف أن طبقة الأسفلت متهالكة ولا تصلح لسير المركبات عليها، ولم تأخذ القرية حقها فى توصيل الصرف الصحى حتى الآن حيث تم البدء فى المشروع منذ عام 2005 وتم عمل الوصلات الرئيسية الأرضية، وإنشاء محطة الصرف، إلا أنه لم يتم تسليم المشروع ولم يتم إنشاء خط الطرد الخاص بمحطة الرفع ونتيجة ذلك وحسب تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من مركز ومدينة سمنود يوجد اكثر من 15 منزل بالقرية مهددين بالانهيار نتيجة ارتفاع منسوب المياة الجوفية.

وتابع: "أن كل ما يتم انجازة داخل القرية هو بالمجهودات الذاتية حيث تم إنشاء وحدة إسعاف خيرى بسيارة مجهزة طبيا وهى تبرع من أحد رجال القرية المقيمين بالخارج".

ويوضح أنه تم إنشاء خط طرد لوحدة الرفع الخاصة بهيئة الصرف الصحي بالغربية كتبرع من الاهالى للمساعدة فى إنهاء المشروع إلا أنه لا يوجد اهتمام نهائياً من قبل المسؤولين، مشيرا إلى أنه يوجد بها مساحة كبيرة من الأراضى المملوكة للدولة يمكن الاستفادة منها لإنشاء مؤسسات خدمية تخدم القرية والقرى المجاورة نتيجة لموقع قريتنا الجغرافى المتميز.

كما أكد أيضاً الأستاذ مصطفى عبد الودود (صاحب معرض) ومن أبناء القرية قائلا،، أننا حاولنا مع المسؤولين وذهبنا فى جميع الاتجاهات لحل مشكلة من تلك المشاكل سواءً عن طريق نواب الشعب أو عن طريق مقابلة المسؤولين وعرض تلك المشاكل إلا أنه لا يوجد جدوى أو حل واقعى لتلك المشكلات .