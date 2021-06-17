/636238/رشا-أبو-شقرة-تتقدم-بأقتراح-بإنشاء-مجلس-أعلي-للشئون-الافريقية

تقدمت النائبة رشا ابوشقرة، امين سر لجنه الشئون الافريقية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين باقتراح برغبة بإنشاء مجلس أعلي للشئون الافريقية، علي ان يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية ويضم كافه الوزرات والهيئات المعنية بالشأن الافريقي،إضافة إلى أن يحدد المجلس مهام رسم السياسة العامة للدولة تجاه القارة الافريقية ومتابعة أداء كافه الاجهزة لأدوارها في كافه المجالات،فضلا عن اختيار هيئة خبراء للمجلس تضم كوادر أكاديمية وعملية في الشئون الافريقية.

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة رشا أبو شقرة باقتراح بإنشاء مجلس أعلي للشئون الأفريقية

وتجدر الاشارة إلى أن وزير البترول الدكتور طارق الملا، حضر الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، لمناقشة أزمة التعيينات فى قطاع البترول، إضافة إلى مناقشة توصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات الجمهورية.

وعقب وزير البترول، على ما أثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بشأن أزمة التعيينات فى قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير معاون واحد، رغم ان مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة فى قطاع البترول، الا من خلال الشركات، والتى تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الايرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.