/636239/يورو-2020-مقدونيا-الشمالية-تهدر-فرصة-التأهل-وأوكرانيا-تعزز-موقفها-في-المجموعة

حقق المنتخب الأوكراني الفوز على نظيرة القري منتخب شمال مقدونيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء الملعب الوطني، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

افتتح المنتخب الأوكراني الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة التاسعة والعشرون من عمر المباراة، عن طريق أندري يارمولينكو، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة لمنتخب أوكرانيا في الدقيقة الرابعة والثلاثون عن طريق رومان ياريمتشوك، ورد منتخب مقدونيا الشمالية في الدقيقة الخامسة والخمسون من عمر المباراة عن طريق إزغان أليوسكي. تشكيل أوكرانيا في المباراة: حارس: هيورهي بوششان. الدفاع: فيتالي ميكولينكو – ميكولا ماتيفيينكو – إليا زابارني – أوليكساندر كارافييف. الوسط: روسلان مالينوفيسكي - تاراس ستيبانينكو - أوليسكاندر زينشينكو – ميكولا شابارينكو - أندريه يارمولينكو الهجوم: رومان ياريمتشوك تشكيل مقدونيا الشمالية في المباراة: حراسة المرمى: ستوله ديمتريفسكي الدفاع: ستيفان ريستوفسكي – داركو فالكوفسكي – فيسار موسليو الوسط: بوبان نيكولوف – أريجان أديمي – ستيفان سبيروفسكي – إينس باردهي – إيزجان أليوسكي الهجوم: جوران بانديف – إيلف إلماس

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