/636242/علاء-مصطفي--التنسيقية-استطاعت-خلال 3-سنوات-خلق حالة-من-الحراك-داخل-الساحة-السياسية-المصرية

قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،أنه مازال يتذكر ما جاء في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسى فى مصر»،مشيرا إلى استماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيها لحلم ورؤية عدد من الشباب للحياة الحزبية والسياسية فى مصر.

دوت الخليج يرصد تصريح النائب علاء مصطفي بعد مرور 3 سنوات على تأسي التنسيقية

وأكد النائب علاء مصطفي ، عضو مجلس الشيوخ، ان التنسيقية، استطاعت خلال 3 سنوات خلق حالة من الحراك داخل الساحة السياسية المصرية، كما نجحت في تجهيز وإعداد كفاءات وقيادات استطاعوا أن يكونوا بمثابة الدم الجديد في جسد الدولة المصرية بأذرعها التنفيذية والتشريعية والسياسية والبرلمانية.

واشار النائب علاء مصطفي إلى أن سر نجاح في التنسيقية هو إيماننا الكامل بالشعار الذي رفعناه منذ اليوم الأول وهو «سياسة بمفهوم جديد»،مؤكدا أنه أصبح دستورا يحكم كافة أعضاء التنسيقية في النقاش والاختلاف، في الممارسة والتنفيذ، إضافة إلى التعاون والتنسيق،و التأييد والاعتراض، والسعي لتحقيق الصالح العام بتجرد تام وانحياز مطلق للمصلحة الوطنية.

وتجدر الاشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، استقبلت هذا الاسبوع ،برئاسة الدكتور محمد هيبة رئيس اللجنة وفداً برلمانياً من دولة أوزبكستان.

هذا وتأتي الزيارة في إطار دعم وتطوير العلاقات البرلمانية المصرية الاوزباكستانية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف القضايا مثل مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.