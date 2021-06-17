طريقة الحصول علي نتيجة إعدادية الاسكندرية برقم الجلوس 

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جا بشأن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية/ فى محافظات مصر، وإليكم التفاصيل:-

نتيجة اعدادية ٢٠٢١.. تعرف على التفاصيل:-

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالى 72575 طالب وطالبة.

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 29 طالبا، حصلوا على نسبة مجموع الدرجة النهائية 280، منهم 16 طالبة و13 طالبا، لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية أكد على ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية تشجيعا لهم.

وأضاف سعد أنه يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول علي نتائجهم في الشهادة الاعدادية عن طريق الموقع الرسمي للمديرية التربية و التعليم .

نتيجة القاهرة بالنسبة للشهادة الإعدادية

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح ٨٣.٩ % .

تقدم للامتحان ( ١٦٢٢٩٣) طالب وطالبة حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالب وطالبة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( ٢٦٦) طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت ٩٩.١٦% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح ٩٧.٧٧% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح ٩٦.٩٧ %.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٧% والمكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٦ % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٩.٩% .

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هذا وكان محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٣.٣ % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٦.٩ % .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .