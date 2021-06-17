/636247/الأهلي-يتوجه-لخوض-مرانه-الثاني-برادس-قبل-لقاء-الترجي-التونسي
غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامة البعثة في تونس لخوض مرانه الثاني، استعدادا لمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، برادس، ويستعرض دوت الخليج أخر أخبار النادي الأهلي لحظة بلحظة، وعلى المستوى المحلى والقاري في عالم الساحرة المستديرة.
ويخوض الأهلي مرانه الثاني على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في رادس، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام بطل تونس يوم السبت المقبل.
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء الثلاثاء.
وضمت قائمة الأهلي في تونس كلا من:
محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.
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