أخبار مصرية

الأهلي يتوجه لخوض مرانه الثاني برادس قبل لقاء الترجي التونسي

0 نشر
إيهاب أبوزيد 0 تبليغ

/636247/الأهلي-يتوجه-لخوض-مرانه-الثاني-برادس-قبل-لقاء-الترجي-التونسي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامة البعثة في تونس لخوض مرانه الثاني، استعدادا لمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، برادس، ويستعرض دوت الخليج أخر أخبار النادي الأهلي لحظة بلحظة، وعلى المستوى المحلى والقاري في عالم الساحرة المستديرة.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في رادس، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام بطل تونس يوم السبت المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء الثلاثاء.

وضمت قائمة الأهلي في تونس كلا من:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يتوجه لخوض مرانه الثاني برادس قبل لقاء الترجي التونسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا