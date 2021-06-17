الدكتور صلاح فوزي يتوجه بالشكر للقائمين علي المستشفي الجوي.. ويُشيد بأداء رجال القوات المسلحة

/636248/الدكتور-صلاح-فوزي-يتوجه-بالشكر-للقائمين-علي-المستشفي-الجوي-ويشيد-بأداء-رجال-القوات-المسلحة

تعرض الأستاذ الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، لوعكه صحية خلال الفترة الماضية، نقل علي إثرها للمستشفي الجوي التخصصي التابعة للقوات المسلحة، مؤكدًا علي أنه لمس أداء مميز ومقدر من المستشفي والعاملين بها، سواء كانه معه أو مع أي من المترددين عليها طوال فترة تواجده بالمستسفي.

الدكتور صلاح فوزي والمستشفي الجوي

وأكد فوزي علي أنه قرر أن يوجه لكافة العاملين والقائمين علي المستشفي من خلال موقع دوت الخليج، والذي يرأس تحريره الكات الصحفي عمرو الديب، خاصة أن هذه المستشفي تابعة للقوات المسلحة ولكنها تفتح أبوابها لجموع المصريين وتقدم خدمة ممتازة لجميع المترددين عليها، مشيرا إلي أن الخدمة الطبية علي كافة المستويات قولا وفعلا، لافتا إلي أنه من حسن التعامل والتنسيق الذي يتم من جانب العاملين في المستشفي تجاه المترددين عليها تصور في البداية أن البعض من المترددين علي المستشفي يأتون بواسطة أو توصية من أحد، ولكنه تفاجأ بأنهم يأتون بشكل طبيعي من أجل الحصول علي الخدمة الطبية دون تنسيق أو ترتيب من أحد.

دوت الخليج يتمني الشفاء الكامل للدكتور صلاح فوزي

ولفت أستاذ القانون الدستوري جامعة المنصورة إلي أن حوار تم بينه وبين عدد من العاملين الذين صادف وجودهم مع وجوه، ودار نقاش حول التسهيلات والأداء المميز والتعامل الجيد من جانبهم تجاه المترددين ليكون ردودهم في أن ذلك دورهم المنوط بهم داخل المستشفي، والجميع هنا سواسية، وهو الأمر الذي دفعه للسؤال علي قائد هذه المستشفي ومديرها ليتم إخطاره بأنه اللواء دكتور خالد عويضه، قائلا:"قررت أن أتوجه له لشكره علي ما لمسه كمواطن من أداء وخدمة لأفاجأ بحديث أحد العاملين لي بأنني لن أستطيع أن أجده فى مكتبه حيث أنه لا يجلس فيه مطلقا ودائما التحرك بجميع القطاعات والمتابعة علي كافة المجالات بالمستشفي".

وأكد الدكتور صلاح فوزي علي أنه تعامل مع عدد من العاملين أيضا سواء في الاستقبال أو الأشعة وغيرها، ووجد تعاون وتفاني كير في العمل، يؤكد النجاح والعمل الجاد لخدمة المواطنين، وهو الأمر الناتج بلاشك عن القيادة الحكيمة لأبناء القوات المسلحة بمختلف القطاعات، موجها التحية والتقدير لكل العاملين والقائيمن علي المستشفي بقيادة اللواء دكتور خالد عويضة، وأيضا الشكر والتقدير لرجال القوات المسحلة المصرية بكافة المجالات.