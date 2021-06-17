اللواء عباس كامل ينقل لـ الدبيبة تحيات الرئيس السيسى وتأكيد دعم مصر لليبيا

جدة - نرمين السيد - كما التقى رئيس المخابرات العامة، بمحمد المنيفى رئيس المجلس الرئاسى.

ونقل رئيس المخابرات العامة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة الليبية، وتأكيد على وقوف مصر خلف الشعب الليبى الشقيق وحكومته فى جهودها، لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وتحقيق ما يتطلع له الأشقاء فى ليبيا، حيث استعرضا آخر التطورات المحلية والإقليمية والأمنية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ومن جانبه أعرب عبد الحميد الدبيبة، عن عميق شكره وتقديره لمصر رئيسا وشعبا على المواقف الداعمة لليبيا فى كافة المحافل، وتطلعه للارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائى، بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.