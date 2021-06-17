صور.. وفد محلية البرلمان يتفقد مصنع تدوير المخلفات ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الخميس، مصنع تدوير القمامة فى بورسعيد، فى إطار الزيارة الميدانية للجنة بالمحافظة، وكان برفقة الوفد البرلمانى، عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





وأكد القائمون على المصنع للوفد البرلمانى، أن الطاقة الاستيعابية التى يعمل بها المصنع، 550 طنا فى اليوم، ويأتى فى إطار تنفيذ منظومة تدوير المخلفات الصلبة فى 4 محافظات هم "القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وبورسعيد".

وأوضحوا أن الاستثمارات المعمول بها تأتى فى خطوط فرز المخلفات غير الخطرة، ويوجد خطين لإنتاج الوقود البديل المستخدم فى صناعة الأسمنت بدلا من الفحم.

وكشف مسؤولو المصنع أنه سيقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، وأن إحدى المزايا للمصنع، هى اختفاء المقالب العشوائية، وأن المصنع يشمل خط إنتاج ومعمل مركزى، ويستقبل كافة المخلفات الصلبة والصناعية، وحالياً يستقبل حوالى 450 طن فى اليوم من المخلفات السكنية، وأنه تم ضم منظومة التخلص من القمامة للمصنع، سعيا لتغطية تكلفة التدوير.

وتحدثوا عن ضم منظومة الجمع للمصنع ليحل مشكلات كثيرة، والبحث عن آلية لإنشاء مدفن صحى آمن، وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن يكون المدفن فى مكان قريب من بورسعيد.

وتحدث عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية وجود مصنع تدوير القمامة فى بورسعيد للقضاء على مشكلة القمامة، ولفت إلى أهمية السعى للبدء فى الجمع المنزلى.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية، مشروع داون تاون فى غرب بورسعيد، والذى تأتى أهميته، فى أنه بعد أن كانت تلك المنطقة واحدة من أكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبو عوف)، الآن يتم تحويلها إلى مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، ويأتى فى إطار خطوات المحافظة نحو الارتقاء بالسياحة فى بورسعيد والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.