شعراوى: إنشاء مقر منظمة المدن الإفريقية بمصر يؤكد التزام مصر نحو القارة

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن انشاء هذا الصرح الكبير دليلاً جديداً على التزام مصر نحو القارة الإفريقية وامتداداً لأواصر الشراكة التى رعاها ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووضع كل إمكانيات الدولة المصرية فى خدمة قارتنا الافريقية.

وأضاف الوزير أنه لا ينسى دعم جان بيير إمباسى، الذى وضع ثقته فى محافظة القاهرة والتى أوفت بما وعدت به على أكمل وجه وهو ما جعل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن يشرفنا بلقائه بالمجلس التنفيذى اليوم وحرصه على الحضور شاهداً على توقيع اتفاقية المقر، ووجه شعراوى التحية والتقدير لرئيس الوزراء على رعايته لكل المبادرات التى تدعم تنمية قارتنا، فى ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أهمية قصوى لكل ما يفيد قارتنا ويدعم العمل الجاد والدؤوب لمواجهة مشاكلها وقضاياها وتعزيز الأواصر بين شعوبنا.

وتابع شعراوى: حقيقةً لا أجد من الكلمات ما يصف سعادتى وأنا أقف أمامكم اليوم مع رفقاء طريق النجاح والإنجاز والعمل الجاد الذى قادنا لهذا اليوم الذى نشهد فيه ثمرة عملنا المشترك، وإخلاصنا والتزامنا بالعهد والجدية فى التنفيذ، ليصبح لدينا الآن صرحاً إفريقياً ومركزاً للتميز متمثلاً فى مكتب المنظمة الأفريقية للحكومات المحلية "نارو".

وأضاف: أذكر تماماً تعاهدنا أنا وزميلى خالد عبد العال - محافظ القاهرة مع السكرتير العام جان - بيير إمباسى فى مراكش عام 2018 على إتمام هذا الصرح الإفريقى الكبير، وكما تعهدنا فقد أوفينا، وبقى لى فقط أن أشكر خالد عبد العال وفريق محافظة القاهرة، على إنجاز هذا الصرح الإفريقى المتميز، على هذا النحو الذى ظهرت من خلاله قدرات محافظة القاهرة وجهودها، وبما يليق أيضاً بقارتنا ودولنا المتطلعة لإنجازات مثل هذه لتضاف لرصيد العمل الإفريقى المشترك.

وقال وزير التنمية المحلية، إن حضور محمد بودرا على رأس المشاركين فى أعمال المجلس التنفيذى، وحضوره خصيصاً هذه الاحتفالية بتدشين المقر، لدليل على استمرار عطائه لقارته على الصعيدين الدولى والإقليمى بنفس القدر، وهو ما يشجعنا على طلب مساهمة المنظمة الأم للمدن والحكومات الأفريقية التى يترأسها، ونفتخر نحن فى إفريقيا بمقرنا القارى المتميز والفاعل على أرض المملكة المغربية الشقيقة، التى منحتنا دوماً مساهمتها الجليلة والمقدرة ومن أعلى المستويات، مما حافظ على قدرة منظمتنا الإفريقية على مواجهة التحديات، لذا فتحية إعزاز خاصة للمملكة المغربية لدورها الرائد كما عودتنا فى دعم العمل الإفريقى والعربى المشترك.

وأعرب شعراوى عن ثقته، أن تقديم المنظمة الأم برئاسة الدكتور محمد بودرا، كل الدعم فى صياغة إستراتيجية عمل مكتب عن إقليم الشمال "نارو"، ومده بالخبرات وتعزيز قدراته على صياغة إستراتيجية عمله، موجها الشكر لكل من أسهم من رجال محافظة القاهرة فى إنشاء المقر على النحو الذى شرفنا جميعاً وعلى رأسهم خالد عبد العال.

من جانبه أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة أوفت بما تعهدت به وتوفير كافة السبل وإتاحة أفضل الأماكن لإقامة المقر الإقليمى عن إقليم الشمال الإفريقى "نارو"، تقديراً منا للثقة التى منحتنا إياها منظمتنا الإفريقية، وإدراكاً للدور الإقليمى الهام الذى سيناط بهذا الصرح الإقليمى، كأحد روافد العمل الإفريقى المشترك، وكآلية لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ونقل التجارب بين مدننا.

وأكد محافظ القاهرة على تعاون الجميع من أجل تطوير قدرات هذا المركز الإقليمى الإفريقى الهام لتحويله لمنارة إشعاع للمعرفة وتبادل الخبرات والتجارب فى مختلف المجالات، وإتاحة قناة للتواصل بين مدننا ومسئولينا ليس فقط فى شمال القارة بل فى كل أرجائها كمنارة للعلم والمعرفة.

وأشار عبدالعال إلى أن المقر الإقليمى، سيكون نقطة جذب وتواصل مع الشركاء الدوليين كمعبر للعلم والمعرفة وخلق الشراكات، مشيراً إلى أن المحافظة ستعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية الجهات المعنية بالحكومة المصرية، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، فى إتاحة كل الموارد والإمكانيات التى تمليها اتفاقية المقر ليحقق هذا المركز الاقليمى أهدافه والنهوض بالتكليفات والطموحات التى ننشدها.

وأشار محافظ القاهرة إلى قيام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتكريم أعضاء المجلس التنفيذى بنفسه والإشادة بهم وشهادته على المكانة التى باتت إفريقيا تحظى بها باعتبارها على سلم أولويات سياسات مصر الخارجية.

كما أكد ثقته فى أن مكتب شمال إفريقيا سيعمل كمعبر بين ثقافات دول وشعوب القارة، مشيرًا إلى أنه من خلال صياغتنا لاستراتيجية هذا المقر الهام سيتم تبنى مبادرات تخدم ليس فقط اقليم الشمال بل كل بلداننا وأقاليم القارة الإفريقية وفى كافة المجالات.