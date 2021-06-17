صور- مدبولى لوفد منظمة المدن الإفريقية: مستعدون لوضع خبرات مصر لخدمة القارة

جدة - نرمين السيد - واستهل الدكتور مصطفى مدبولى حديثه بالترحيب بوفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، كما نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لأعضاء المجلس التنفيذى، وتأكيده التزام مصر الكامل بكل ما يحقق رفعة شأن قارتنا، فى إطار تحقيق اجندة أفريقيا 2063، وسعى مصر لوضع كل خبراتها فى خدمة الأشقاء فى قارتنا، حيث يعد تحدى التنمية والاستثمار هو الأساس لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية والفكر المتطرف والإرهاب.

واستعرض رئيس الوزراء ما أنجزته مصر على الصعيد الحضرى والتنموى، لاسيما فيما يخص الطفرة العمرانية والبنية التحتية، مؤكداً استعداد مصر الكامل لوضع خبراتها فى هذا المجال لخدمة مدننا الأفريقية. وأضاف أن الرئيس السيسى وضع عقب توليه رئاسة الجمهورية فى 2014، خطة واضحة لإحداث تنمية لمصر فى جميع المجالات، وأَوْلَى البنية التحتية اهتماما خاصاً، ادراكاً منه بأن البنية التحتية هى أساس التنمية.







وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن شبكة الطرق العملاقة، وإنشاء المحاور الجديدة والكبارى، وازدواج الخط الملاحى لقناة السويس، وإعادة تأهيل شبكة الطرق الحالية، وإنشاء أنفاق قناة السويس، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، وغيرها من عشرات المشروعات، والمدن الجديدة، تعد أمثلة شاهدة على تلك النقلة غير المسبوقة، مضيفاً أن مصر تشهد حالياً إنشاء 20 مدينة جديدة، وتطوير المدن القديمة، وفى مقدمتها مدينة القاهرة التى تشهد طفرة حقيقية فى التنمية يشعر بها كافة قاطنيها، هذا بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق تخطت السبعة آلاف كيلو متر من الطرق عالية الجودة، مما ساهم فى رفع مؤشر جودة الطرق فى مصر إلى المركز 19 عالميا، وساهم بشكل كبير فى توفير الوقت والجهد وتسهيل الاستثمار.

ورحب رئيس الوزراء بأن يكون النموذج المصرى فى التنمية العمرانية محلاً لنقاش موسع فى النسخة الثانية من مؤتمر "المدن الإفريقية: قاطرة التنمية المستدامة"، ومبدياً ثقته فى أن الجولة التى سيقوم بها أعضاء الوفد غداً لزيارة بعض المشروعات المعمارية والحضرية والتنموية، ستمهد بالفعل لوضع تصور لما تحتاجه مدننا الإفريقية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى دعم مصر الكامل لاستضافة مدينة كيسومو الكينية الدورة القادمة لمؤتمر قمة المدن الإفريقية Africities، فضلاً عن الترحيب باستضافة مصر للدورة اللاحقة لها.

وأكد رئيس الوزراء أن اختيار أعضاء المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية للقاهرة لاستضافة أعمال دورتهم الحالية الخامسة والعشرين، يمثل مصدر اعتزاز لنا فى أسبوع الفاعليات الإفريقية بمصر.

وأشار إلى مشاركته فى افتتاح أعمال المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية فى إفريقيا، الذى استضافته مصر فى مدينة شرم الشيخ منذ أيام قليلة، واستضافة القاهرة اجتماعات المؤتمر الخامس للمحاكم الدستورية العليا فى أفريقيا، الذى تنظمه سنوياً المحكمة الدستورية المصرية بهدف تعزيز قدراتنا على تحقيق العدالة، ودعم أمن واستقرار مجتمعاتنا.

وفى الختام، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بوفد المنظمة، قائلاً: لقد أسعدنى تشريفكم لمحافظة القاهرة لتكون مقراً إقليمياً للمنظمة فى منطقة شمال أفريقيا، وسوف تعمل الحكومة المصرية على تعزيز هذا الصرح الأفريقى الجديد فى قلب القاهرة بكل ما يحتاجه من خبرات وقدرات، لتجعل منه منارة للعمل الأفريقى المشترك وليكون آلية للتعامل مع التحديات التى تواجه المدن الأفريقية، ويسعدنى أن أشهد معكم اليوم حفل التوقيع على اتفاقية مقركم بشمال القارة فى القاهرة.

من جانبه، أعرب محمود شعراوى عن سعادته لاستضافة مصر مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد دور مصر الريادى فى إفريقيا، ويعزز مساهمة مصر فى دعم الأجهزة المحلية الأفريقية، وتحقيق رؤية المنظمة فى بناء الوحدة الإفريقية.

وقال خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الذى انعقد فى نوفمبر 2018، تم اختيار مصر بالإجماع لاستضافة المكتب الإقليمى لشمال إفريقيا التابع للمنظمة، كما تم اختيار محافظة القاهرة عضواً فى المجلس التنفيذى ضمن 14 عضواً على مستوى القارة الإفريقية، بما يعد نجاحاً للجهود التى تبذلها الحكومة المصرية، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز وتوثيق علاقاتها مع القارة الإفريقية.

وفى كلمته خلال الاجتماع، وجه محمد بودرا، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية على استضافة المقر الجديد، وعلى دعمها المتواصل للمنظمة الإفريقية.

وأكد أن عقد الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذى للمنظمة فى القاهرة، وكذا اختيارها لاستضافة المكتب الإقليمى لشمال أفريقيا، يعد تقديراً للجهود الكبيرة التى يقوم بها الرئيسى السيسى فى مجال التطوير الشامل والتنمية العمرانية والحضرية، متمنياً أن ينجح المكتب الإقليمى فى أداء مهامه ليس فقط على المستوى الإفريقى ولكن على المستوى الدولى أيضاً.

وفى الختام، تقدم أعضاء المجلس التنفيذى بالشكر للحكومة المصرية على استضافة المقر الجديد، وعلى تقديم الدعم المستمر لدولهم فى العديد من القضايا فى مقدمتها مكافحة الإرهاب، ودعم وتمكين المرأة، وكافة قضايا التنمية الأخرى، وأعربوا عن تطلعهم لمواصلة هذا الدعم.