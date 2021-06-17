النيابة تترجم لقاء النائب العام والسفير الإيطالى بقضية وفاة ريجينى للأجنبية

جدة - نرمين السيد - والتقى المستشار النائب العام، الثلاثاء، الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الجارى، السفير الإيطالى جيامبا ولو كانتينى وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر جوليا مانتينى فى مقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك فى حضور السفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ورئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، إذ انعقد اللقاء ليُسلِّم المستشار النائبُ العام السفيرَ الإيطالى نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف النيابة العامة فى واقعة وفاة الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى" باللغتين العربية والإيطالية، والتى كانت قد انتهت فيه إلى التقرير مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحرى.

كما تسلَّم السفير الإيطالى فى ذات اللقاء ردَّ السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية الذى تضمن نفى ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كينى روايةً من ضابط شرطة مصرى خلال لقاء أمنى بالعاصمة الكينية تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير فى خطف ريجينى بمصر والاعتداء عليه.

هذا، وقد أشار المستشار النائب العام خلالَ اللقاء إلى ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالى أمامَ المحكمة التى تنظر القضية فى إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم فى الواقعة.