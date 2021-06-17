رئيس المخابرات العامة يؤكد لـ ”الدبيبة” و”المنفى” وقوف مصر خلف الشعب الليبى

استقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكبار المسؤولين اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس كما التقي رئيس المخابرات العامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقد نقل رئيس المخابرات العامة المصرية تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية، مؤكدا علي وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته في جهودها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحقيق ما يتطلع له الأشقاء في ليبيا حيث استعرضا اخر التطورات المحلية والاقليمية والأمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ومن جانبه أعرب عبد الحميد الدبيبة عن عميق شكره وتقديره لمصر رئيسا وشعبا علي المواقف الداعمة لليبيا في كافة المحافل وتطلعه للارتقاء بمستوي العلاقات والتعاون الثنائي بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

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