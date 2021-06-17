وزيرة المرأة الموريشية تستقبل سفيرة مصر في بورت لويس

استقبلت وزيرة المرأة بجمهورية موريشيوس السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة مصر في موريشيوس، وأعربت الوزيرة خلال اللقاء عن تقدير بلادها الكبير للانجازات العديدة والتقدم الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة وتولي المرأة المصرية مناصب عديدة في كافة مؤسسات الدولة المصرية المختلفة، معربة عن رغبتها في استفادة موريشيوس من الخبرة المصرية في مجال بناء خبرات رائدات الأعمال من النساء، وأوضحت حرص بلادها على التعاون مع المؤسسات المصرية المعنية للارتقاء بقدرات السيدات في المجال الحرفي في موريشيوس وإقامة مشروعات مشتركة.

ومن جانبها، أكدت سفيرة مصر على ترحيب المؤسسات المصرية بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون، مشيرة إلى إمكانية قيام المجلس التصديري للصناعات الحرفية المصري بتقديم تدريب للحرفيين الموريشيين عن كيفية الارتقاء بمهاراتهم في مجال الصناعات الحرفية من أجل تسويق هذه المنتجات في الأسواق العالمية، وإمكانية قيام المجلس القومي للمرأة بتدريب السيدات الموريشيات من فئة محدودي الدخل وصغار رواد الأعمال على اكتساب الحرف. كما استعرضت السفيرة دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واستمرارها في تعزيز نشاطاتها مع الدول الصديقة بتقديم دورات تدريبية متخصصة، وأشارت أن هناك عدد من المتدربات الموريشيات اللاتي استفدن من هذه الدورات.

هذا، وأكدت الوزيرة على تطلع بلادها للاستفادة من تجربة مصر الكبيرة في صياغة القوانين واللوائح المتعلقة بالمرأة والطفل والاستفادة من تقدم مصر في مجال علم النفس الخاص بالأطفال من خلال تلقي الأطباء الموريشيين تدريباً على أيدي الأطباء المصريين في هذا التخصص، وكذلك الإستفادة من الخبرات المصرية الرقمية لغرض إقامة منصة رقمية تربط بين المراكز الاجتماعية المختلفة التابعة للحكومة الموريشية.