رئيس المخابرات المصرية فى جولة بالشوارع الليبية ..ومواطنون بمواقع التواصل: بيطمن علي خطوطنا الحمراء

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بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل اليوم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية "طرابلس" فى زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا.

دوت الخليج، يرصد ما جاء بشأن الزيارة التى قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية "طرابلس" فى زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك

الرئيس السيسي يؤكد على الوقوف خلف الشعب الليبي

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته التي تسعي الي تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.

تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

ووفقًا لما نقلته وكالة روسيا اليوم، فإن اللقاء تطرق إلى الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية لتعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى جمهورية مصر العربية لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مع الزيارة بتبادل صور الجولة علي المنصات المختلفة وسط تعليقات:”اللواء عباس كامل بيطمن علي خطوطنا الحمرا فى ليبيا”