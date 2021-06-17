الأهلي يضم مصطفى خليل لاعب الزمالك لتدعيم فريق اليد «صور»

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أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى خليل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل.

وأكد عبد القادر أن خليل وقع على عقود الانضمام للأهلي لمدة ٤ مواسم مقبلة، وذلك في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم كافة الفرق من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

وأوضح أن خليل لاعب مميز ويملك مقومات فنية وبدنية كبيرة، فضلا عن كونه أحد أبناء النادي، إلى جانب ثقة الجهاز الفني بقيادة طارق محروس في قدراته.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق في حضور رؤوف عبد القادر، وياسر الرملي رئيس الجهاز الفني لكرة اليد، وهاني النجدي مدير الفريق، تمهيداً لانتظامه في فترة الإعداد.

ومن ناحيه اخري يستعد الأهلي لفريق كرة القدم لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا لبعثة الأهلي في تونس

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسةمحمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء الثلاثاء الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.