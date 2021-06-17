كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام أسوان

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش”

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”– محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو”- يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

جاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى.

فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً وفاز أسوان مرة واحدة وسجل 10 أهداف وفرض التعادل 7 مرات آخرها بدون أهداف. كما كان اللقاء الآخير انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أسوان، ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الجاري.

موعد مباراة الزمالك وأسوان تقام مباراة الزمالك وأسوان غدا الخميس الساعة التاسعة مساءً، وتذاع على قناة ”أون تيم سبورت".

وقال طبيب الزمالك: إن لاعبي الفريق جاهزين لمباراة أسوان ولا توجد أي إصابات بعد تعافي جميع اللاعبين المصابين أمثال شيكابالا و محمود علاء و عبدالله جمعة. ترتيب الزمالك في الدوري يحتل نادي الزمالك صدراة جدول ترتيب مسابقة الدوري، برصيد 55 نقطة، من 25 مباراة، فاز في 16 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وخسر في مباراتين. ترتيب الزمالك في الدوري ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة من 25 مواجهة، فاز 6 لقاءات، وتعادل في مثلهم ، وخسر في 12 مباراة.

تأهل أسوان إلى دور الثمانية في كأس مصر.

ونجح فريق أسوان حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس مصر، بالفوز علي المصري البورسعيدي بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.